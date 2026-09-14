Colle di Val d’Elsa, “Le eccellenze di Colle” tra musica e sport

Una città raccontata attraverso le canzoni, le imprese sportive, i luoghi di incontro e le storie delle persone che ne hanno accompagnato la crescita. Giovedì 17 settembre, dalle ore 20.45 in piazza Arnolfo, arriva ‘Collettivo 2026 – Le eccellenze di Colle di Val d’Elsa‘, lo spettacolo di musica e sport inserito nel programma della prima edizione del Festival dello Sport. La serata attraverserà le diverse epoche, dagli anni Sessanta fino a oggi, intrecciando musica dal vivo, immagini, filmati, racconti e testimonianze. Un viaggio nella memoria collettiva della città che metterà insieme artisti, sportivi e protagonisti della vita colligiana, facendo emergere il legame fra esperienze personali, luoghi simbolo e trasformazioni sociali e culturali. L’accoglienza del pubblico inizierà alle ore 20.30, accompagnata da una selezione musicale curata da Carmelo Arena. L’apertura ufficiale è prevista alle 20.45 con Alice Spinelli, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo. Da quel momento musica e sport diventeranno il filo conduttore di un racconto costruito per generazioni.

“Sarà una serata alla quale teniamo particolarmente – afferma il sindaco Piero Pii – perché parla di noi, della nostra identità e del modo in cui Colle di Val d’Elsa ha saputo crescere e cambiare senza perdere il legame con le proprie radici. La musica e lo sport hanno accompagnato intere generazioni di colligiani, creando luoghi di incontro, relazioni, passioni e ricordi condivisi. Sul palco saliranno persone che, con percorsi e linguaggi diversi, hanno contribuito e continuano a contribuire alla vitalità della nostra città. Sarà un racconto collettivo, capace di unire memoria e futuro e di valorizzare le tante eccellenze che Colle esprime. Ringrazio gli artisti, gli sportivi, le associazioni e tutti coloro che stanno lavorando con entusiasmo alla realizzazione di questo appuntamento. Invito i cittadini a partecipare e a riconoscersi in una storia che appartiene a tutta la comunità”.

Dalla Piscina Olimpia alla Colligiana, i luoghi dello sport nella memoria della città. Il viaggio partirà dalla storia della Piscina Olimpia, raccontata attraverso fotografie, immagini della costruzione, filmati e momenti significativi delle attività sportive ospitate negli anni. La serata proseguirà con Marco Parronchi e Tommaso Vannini, che riporteranno il pubblico nella Colle degli anni Sessanta e Settanta attraverso, il fenomeno beat e il ruolo della musica nella vita sociale e giovanile dell’epoca. Gli anni Ottanta e Novanta saranno ripercorsi attraverso le immagini e i successi della Colligiana, le squadre, gli atleti e i principali momenti sportivi di quel periodo. Sul palco saliranno Marco Mezzetti, Marco Pisaneschi e Alessandro Grassini per raccontare la musica e la vita colligiana di quegli anni. Grassini approfondirà l’esperienza di “Colle Underground” e la scena musicale, culturale e giovanile della città, mentre Mezzetti si esibirà con lo storico gruppo Ratoblanco. Pisaneschi interpreterà “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori, uno dei brani che meglio rappresentano l’incontro fra musica e sport.

Il cinema entrerà nel racconto con l’attore Giovanni Guidelli, protagonista di un monologo tratto da “Ogni maledetta domenica”. Alla performance seguirà una conversazione sul rapporto fra teatro, cinema e sport e sul valore dello sport come metafora della vita, del gioco di squadra e dell’impegno verso un obiettivo comune. Sul palco arriveranno poi Moka con “Nel blu dipinto di blu” e Fabrizio Baldini che racconterà, invece, la propria esperienza nel territorio, il lavoro con i ragazzi e il valore della musica e dell’aggregazione come strumenti di crescita e di inclusione.

I grandi concerti, le esperienze nazionali e le nuove generazioni. Il percorso arriverà agli anni più recenti attraverso immagini e video dedicati alle diverse discipline, alle squadre e agli atleti che hanno animato lo sport colligiano. Marco Valacchi e Iris Bartoli ricorderanno anche i grandi artisti ospitati al Palazzetto dello Sport di Colle di Val d’Elsa, da Ligabue a Giorgia, riportando alla luce pagine importanti della storia musicale e culturale della città. Le coreografie sono curate da Nadia Lazzi, insegnante di danza Dance Group 2000 con alcune allieve della scuola. Insieme ad Alice Spinelli, Valacchi e Bartoli condivideranno inoltre le esperienze vissute sui palchi nazionali, dai tour con Marco Masini, Gianni Morandi fino alla collaborazione con Umberto Tozzi, che li ha portati anche all’Arena di Verona. Il loro racconto sarà accompagnato da esibizioni musicali e da immagini dei tour. Uno spazio particolare sarà riservato alle nuove promesse dello sport colligiano, chiamate a raccontare il proprio percorso, i risultati raggiunti, i sogni per il futuro e cosa significhi rappresentare Colle attraverso lo sport. A loro si affiancheranno le nuove voci della musica cittadina: Pietro Calabrese e Cicca, protagonisti di esibizioni dedicate al presente e al futuro della scena musicale locale. Il gran finale riunirà sul palco tutti gli artisti e gli ospiti della serata per un’esibizione corale sulle note di “Hey Jude”, guidata alla chitarra da Marco Pisaneschi.