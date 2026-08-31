Colle di Val d’Elsa, 25mila euro per gli impianti sportivi

Venticinquemila euro per rinnovare e potenziare le attrezzature utilizzate ogni giorno negli impianti sportivi comunali. Anche per il 2026 il Comune di Colle di Val d’Elsa conferma il fondo destinato alle associazioni che gestiscono le strutture sportive della città, dando continuità a una misura che già lo scorso anno ha permesso di migliorare le dotazioni a disposizione di società, atleti e cittadini. Le risorse consentiranno ai gestori di acquistare nuove attrezzature sportive sulla base delle esigenze dei singoli impianti. Gli acquisti vengono programmati attraverso il confronto con le associazioni, chiamate a indicare le necessità e le priorità emerse nella gestione quotidiana.

“Abbiamo scelto di confermare anche nel 2026 – dichiara l’assessore allo Sport, Valerio Peruzzi –un sostegno concreto alle associazioni che gestiscono gli impianti sportivi comunali. Sono realtà che svolgono un servizio fondamentale per la città e che conoscono direttamente le esigenze delle strutture e di chi le frequenta. Mettere a loro disposizione risorse per acquistare nuove attrezzature significa migliorare la qualità e la funzionalità degli impianti e offrire condizioni migliori a tutti coloro che praticano sport. Investire nello sport – prosegue Peruzzi – non significa soltanto realizzare grandi interventi, ma anche prestare attenzione alle necessità quotidiane. Questo fondo risponde proprio a tale obiettivo e rafforza il rapporto di collaborazione costruito con le associazioni attraverso Colle Sportiva. Un percorso fondato sull’ascolto, sulla programmazione e sulla responsabilità condivisa”.