Area Verde Camollia, Siena rinnova il patto per la cura e la valorizzazione

Siena rinnova il percorso di collaborazione per la cura e la valorizzazione dell’Area Verde Camollia 85, attraverso il Patto sottoscritto tra Comune di Siena, Comitato Area Verde Camollia 85 e Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Impresa Sociale.

L’accordo è stato firmato questa mattina, lunedì 31 agosto, all’interno della sala stampa “Paolo Maccherini” di palazzo Berlinghieri, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, al volontariato e al terzo settore del Comune di Siena, Micaela Papi, del responsabile di Elevata Qualificazione del servizio Patrimonio del Comune di Siena, Francesco Grassi, del presidente dell’Accademia Musicale Chigiana, Riccardo Coppini, e del presidente del Comitato Area Verde Camollia 85, Delio Cammarosano.

Il documento nasce nel solco dell’esperienza avviata con il precedente patto, sottoscritto nel 2017, e punta a garantire la continuità delle attività di manutenzione, rigenerazione e valorizzazione dell’area verde di proprietà dell’Accademia Chigiana, situata presso l’attuale sede del Tribunale Civile di Siena. Il nuovo Patto ha una durata di tre anni e disciplina le modalità di collaborazione tra le tre parti, con l’obiettivo di rendere l’area accessibile al pubblico, indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, prevedendo inoltre la possibilità di organizzare visite guidate nelle altre fasce orarie e temporali.

Al centro dell’accordo c’è il ruolo del Comitato Area Verde Camollia 85, che attraverso l’attività dei propri volontari si occuperà della pulizia dell’area, della sua rigenerazione e gestione, degli interventi di piccola manutenzione e della cura della vegetazione esistente. L’obiettivo è contribuire a restituire all’area la sua originaria e storica bellezza e renderla pienamente fruibile dalla cittadinanza. Il progetto rappresenta anche un esempio concreto di cittadinanza attiva e collaborazione nella cura dei beni comuni, favorendo la partecipazione dei cittadini e lo scambio di esperienze e competenze. Il Patto prevede infatti la formazione dei volontari, la promozione delle attività svolte e la possibilità di coinvolgere, attraverso specifiche convenzioni, altri soggetti istituzionali, tra cui l’Istituto Agrario e la Casa Circondariale di Siena.

Il Comune di Siena garantirà il necessario supporto alle attività del Comitato, compreso lo smaltimento dei residui derivanti dagli interventi di ripulitura, e si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sulle attività realizzate e sulle finalità del progetto. Tra le forme di sostegno previste rientra anche l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione delle iniziative. L’Accademia Musicale Chigiana, in qualità di proprietaria dell’area, acconsente allo svolgimento delle attività programmate dal Comitato e coopera alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione, assicurando il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e la predisposizione di un sistema di gestione delle emergenze. Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza dei volontari e delle persone coinvolte nelle attività, con l’obbligo di adottare i dispositivi di protezione individuale necessari e di svolgere gli interventi nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Patto si inserisce nel principio di sussidiarietà, già recepito dal Comune di Siena attraverso il Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella cura e rigenerazione dei beni comuni. Le parti si impegnano a lavorare secondo criteri di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, efficienza, trasparenza e circolarità delle informazioni.

“La collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà del territorio – sostiene l’assessore Papi – rappresenta uno strumento importante per prenderci cura degli spazi della città e renderli sempre più fruibili. L’Area Verde Camollia 85 costituisce un esempio concreto di come la partecipazione e l’impegno dei volontari possano contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio cittadino. Il nuovo accordo conferma un modello di collaborazione fondato sulla partecipazione attiva e sulla responsabilità condivisa, con l’obiettivo di preservare un’area verde di particolare valore e metterla a disposizione della comunità senese. La cura di uno spazio della città non è soltanto un intervento di manutenzione, ma diventa un’occasione per rafforzare i legami tra le persone, promuovere il senso di appartenenza e costruire una comunità sempre più attenta ai propri beni comuni. Il coinvolgimento del Comitato Area Verde Camollia 85 e dei suoi volontari dimostra quanto sia importante sostenere e valorizzare le energie presenti sul territorio. Il volontariato, insieme alla collaborazione tra amministrazione, cittadini e realtà istituzionali, può infatti generare risultati concreti e duraturi, favorendo inclusione, partecipazione e responsabilità condivisa”.

Il Patto avrà validità per tre anni dalla data della stipula e, alla scadenza, potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti e sulla base dei risultati raggiunti.