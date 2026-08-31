Montalcino, al Renaio un nuovo parcheggio pubblico da 149mila euro

Un nuovo parcheggio pubblico nell’area antistante il cimitero di Montalcino, al Renaio, per dare una sistemazione definitiva a una zona che negli anni ha manifestato alcune criticità e completare così il percorso legato alla lottizzazione, avviato circa trent’anni fa. È questo l’obiettivo dell’intervento approvato dal Comune di Montalcino, durante l’ultimo consiglio comunale, che prevede la realizzazione di un nuovo spazio pubblico destinato alla sosta e la sistemazione complessiva dell’area.

Il progetto ha un valore complessivo di 149 mila euro e i lavori sono stati aggiudicati nel mese di luglio. L’iter progettuale è stato avviato negli anni scorsi e ha richiesto l’acquisizione dei pareri degli enti competenti: il progetto per la realizzazione del parcheggio è stato presentato nel gennaio 2025, mentre il progetto esecutivo è stato successivamente approvato dalla Giunta comunale nel 2026.

L’intervento, oltre alla realizzazione del parcheggio pubblico, riguarderà la rimozione degli ostacoli presenti, la sistemazione della viabilità e delle superfici con nuovi asfalti. Il nuovo parcheggio permetterà così di mettere a disposizione della comunità uno spazio funzionale e ordinato, migliorando la fruibilità della zona a servizio del cimitero e del quartiere.

La sistemazione e la riqualificazione dell’area del Renaio rappresentano un intervento importante perché consentono di risolvere una situazione rimasta aperta per molti anni e di restituire alla comunità uno spazio pubblico adeguatamente sistemato. Con la realizzazione del parcheggio l’amministrazione intende, dunque, completare il percorso legato alla lottizzazione e arrivare, al termine dei lavori, alla presa in carico da parte del Comune della parte pubblica dell’area, garantendone una gestione ordinata e funzionale.