Colle di Val d’Elsa, lavori alla rete idrica: possibili disagi giovedì 15 ottobre

Giovedì 15 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Colle di Val d’Elsa per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Vittorio Meoni. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Vittorio Meoni, via Pozzo Tondo, via San Sebastiano e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.

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