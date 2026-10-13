Specula Naturae, in mostra a Pienza la contemplazione del creato

Una torre di guardia sull’esistente da cui arrivare attraverso l’introspezione alla forma massima e ardita di inventare e fantasticare paesaggi. E’ Specula Naturae, la mostra a cura di Giancarlo Bonomo e Raffaella Ferrari, con la partecipazione dell’artista pescarese Marco Iannetti e delle triestine Nadja Moncheri e Rosalba Ruzzier, allestita alla Fabbriceria della Cattedrale di Pienza fino al 18 ottobre.

Il progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di Pienza, in collaborazione con OPA – Fabbriceria della Chiesa Cattedrale, Auxilia Foundation e i Club per l’Unesco di Siena e Udine, espone i paesaggi contemplati, espressi dalle visioni soggettive degli artisti. Svincolati da qualsiasi dogma mimetico volto a replicare una Natura già in sé completa ed eloquente, gli artisti aggiungono mondi interiori coinvolgenti alla realtà che conosciamo, restituendo all’Arte il suo compito primario: una diversa comprensione del Mondo.

Fino a domenica 18 ottobre 2026

Orari: lun-ven 16-19; sab-dom 10.30-12.30 | 16-19

Nicolàs Camastra