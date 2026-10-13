Angelo Mellone porta “Ripetizioni d’amore” al Teatro dei Rozzi

Il primo appuntamento della stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena è una lezione speciale, dedicata alla materia più difficile di tutte: l’amore. Martedì 20 ottobre, alle ore 21, il Teatro dei Rozzi ospita “Ripetizioni d’amore. Ditemi se ho capito bene“, spettacolo di e con Angelo Mellone, per la regia di Raffaello Fusaro, inserito nel cartellone “Extra Sipario” (https://teatridisiena.it/ripetizioni-damore-ditemi-se-ho-capito-bene/). Un evento che apre il calendario degli spettacoli proposti dai Teatri di Siena e anticipa l’avvio ufficiale della stagione teatrale, previsto per venerdì 23 ottobre al Teatro dei Rinnovati con il musical “La Bella e la Bestia”.

Un’occasione per avvicinarsi al nuovo percorso artistico attraverso un’esperienza originale, che trasforma il palcoscenico in un’aula scolastica e invita gli spettatori a confrontarsi con sentimenti, relazioni e fragilità. Un viaggio tra emozioni e interrogativi universali, nel quale la conoscenza di sé e degli altri diventa il punto di partenza per riscoprire il valore delle esperienze condivise.

“Come i ragazzi tornano sui banchi di scuola – dichiara il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli –, anche noi torniamo a teatro, pronti a lasciarci sorprendere, interrogare e coinvolgere. Abbiamo voluto che il primo spettacolo del nuovo percorso fosse una sorta di lezione introduttiva, un preludio capace di accompagnare il pubblico verso la nuova stagione. Perché per vivere pienamente il teatro bisogna anche saper vivere, sentire, amare. E allora perché non ricominciare proprio da ciò che, nonostante tutte le nostre esperienze, continuiamo a conoscere così poco? L’amore è forse la materia sulla quale abbiamo più bisogno di ripetizioni. Il teatro, del resto, è una straordinaria scuola di vita: ci insegna a guardare dentro noi stessi, a riconoscere le nostre fragilità e a comprendere quelle degli altri. È con questo spirito che vogliamo accogliere nuovamente gli spettatori, invitandoli a vivere ogni rappresentazione non soltanto come un momento di intrattenimento, ma come un’occasione di crescita, scoperta e condivisione”.

Al centro dello spettacolo di Angelo Mellone, giornalista, scrittore e dirigente Rai, una domanda tanto semplice quanto universale: che cos’è oggi l’amore? In un’epoca dominata dalle relazioni digitali, dalle fragilità sentimentali e dalla difficoltà di costruire legami duraturi, Mellone sceglie di tornare a studiare, proprio come si faceva a scuola quando una materia risultava particolarmente ostica. Dopo aver raccolto testimonianze, incontrato esperti, esplorato studi scientifici, letteratura e musica, porta sul palcoscenico una personale e coinvolgente lezione sui sentimenti. In una scenografia che richiama un’aula scolastica senza tempo, pubblico e protagonista diventano idealmente compagni di classe. Tra ironia, divulgazione scientifica, recitazione e riflessioni personali, lo spettacolo affronta i grandi interrogativi delle relazioni contemporanee: dall’innamoramento alla gelosia, dal tradimento alla paura della fine di un rapporto, fino all’influenza dei social network sulla vita sentimentale. La musica accompagna e arricchisce questo viaggio, con una band dal vivo che esegue brani originali e canzoni d’amore scelte anche dal pubblico. Sul palco, insieme ad Angelo Mellone, Salvatore Russo alla chitarra, Francesco Longo alla fisarmonica, Giuseppe Fornaro al sax, Pierluigi Balducci al basso e Dominique Antonacci alla batteria. Testi e musiche sono di Angelo Mellone, mentre la direzione musicale Lo spettacolo è prodotto da Enpi Entertainment.

“Ripetizioni d’amore” diventa così un’esperienza teatrale interattiva, a metà strada tra una lezione, un racconto e una sorta di terapia collettiva, nella quale ciascuno è chiamato a riconoscere qualcosa di sé. Un modo originale per ritrovare il piacere di stare insieme a teatro e ricordare che, proprio come nella vita, anche nell’amore non si finisce mai di imparare.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.