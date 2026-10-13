Siena in Fiore torna a San Prospero: mostra mercato il 17 e 18 ottobre

Torna sabato 17 e domenica 18 ottobre “Siena in Fiore“, la mostra mercato di piante e fiori che si svolgerà nei giardini della fontana di San Prospero. La Giunta comunale di Siena ha approvato oggi, martedì 13 ottobre, l’organizzazione dell’edizione autunnale dell’iniziativa, promossa dalla Società Toscana di Orticultura.

Dopo l’appuntamento primaverile dello scorso maggio, la manifestazione torna ad animare i suggestivi giardini lungo le storiche mura della Fortezza Medicea, con espositori specializzati nel settore florovivaistico. Piante da giardino e da interni, fiori, orchidee, rose, succulente, aromatiche, piccoli frutti, prodotti per il giardinaggio e oggettistica a tema saranno protagonisti della mostra mercato, che rappresenta un’occasione di incontro tra appassionati, vivaisti e operatori del settore.

L’iniziativa, che negli anni ha riscosso interesse e partecipazione da parte di cittadini e turisti, contribuisce alla valorizzazione dell’area verde e alla promozione delle attività florovivaistiche e artigianali. “Siena in Fiore” sarà aperta al pubblico in entrambe le giornate, dalle ore 9 alle ore 19, con ingresso gratuito.