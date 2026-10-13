Trequanda, Festa dell’Olio Novo: torna il premio “Oliva d’Oro”

Dopo il primo fine settimana a Castelmuzio, la Festa dell’Olio Novo 2026 prosegue a Trequanda sabato 17 e domenica 18 ottobre, con due giornate dedicate all’olio extravergine di oliva, alle produzioni tipiche e alle tradizioni del territorio. Il programma comprende mercatini, degustazioni guidate, un convegno sul valore dell’olio EVO, appuntamenti culturali e musicali e la consegna del premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro”, destinato alla migliore produzione locale.

La giornata di sabato 17 ottobre si aprirà alle ore 10:00 in Piazza Garibaldi con i mercatini dei prodotti tipici, a cura della Pro Loco di Trequanda, dei produttori locali e del paese gemellato di Marone, in provincia di Brescia. Alla stessa ora, nella Sala Polivalente Galluzzi, è in programma il convegno “Olio, chi ci guida? Conoscenza, reputazione e valore dell’extravergine di oliva”, dedicato ai temi della conoscenza e della valorizzazione dell’olio extravergine. A moderare l’incontro sarà Antonietta Mazzeo, capo panel olio, tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini e giornalista pubblicista. Interverranno Sonia Donati, responsabile toscana della Guida agli Extravergini di Slow Food, che approfondirà il ruolo delle pubblicazioni specializzate nella valorizzazione degli oli di qualità, e il ricercatore Marco Sbardella, che affronterà il tema della comunicazione nella costruzione del valore e della reputazione dei prodotti agroalimentari.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, Piazza Garibaldi ospiterà la presentazione del libro Il Silenzio della Vergine, di Riccardo Lorenzetti, in dialogo con Mario Scaccia. Alle ore 17:00 spazio allo spettacolo di percussioni del gruppo Masquerada. La giornata si concluderà al Parco delle Mura Ornella Pancirolli, dove alle ore 20:00 aprirà lo stand gastronomico delle associazioni locali, con cena accompagnata dalla musica del dj set di Guido.

Domenica 18 ottobre i mercatini torneranno in Piazza Garibaldi dalle ore 10:00. Alle ore 11:00 è prevista una degustazione guidata di olio novo con gli assaggiatori dell’AICOO, occasione per approfondire le caratteristiche dell’olio e imparare a riconoscerne qualità e peculiarità attraverso l’assaggio. Alle ore 11:40 è atteso alla stazione ferroviaria di Trequanda il Treno Natura, con i saluti istituzionali ai viaggiatori in arrivo. Dalle ore 12:30 sarà inoltre aperto lo stand gastronomico delle associazioni locali al Parco delle Mura Ornella Pancirolli.

Il programma del pomeriggio si aprirà alle ore 15:00 nella Chiesa dei Santi Pietro e Andrea con il concerto della violinista Mattea Saladino. Alle ore 15:30 Piazza Garibaldi diventerà il punto di ritrovo per canti popolari e balli folkloristici. Alle ore 16:00 è in programma la consegna del premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro”, riconoscimento assegnato alla migliore produzione locale di olio extravergine di oliva. La cerimonia sarà accompagnata dai saluti istituzionali con i rappresentanti dei Comuni gemellati di Marone e Poggio San Marcello, in provincia di Ancona. La giornata si concluderà alle ore 17:30 con un nuovo concerto di Mattea Saladino nella Chiesa dei Santi Pietro e Andrea.

La Festa dell’Olio Novo è realizzata in collaborazione con il Comune di Trequanda, le aziende agricole e le strutture ricettive del territorio, gli sponsor, AICOO, la parrocchia, gli abitanti di Castelmuzio e con la partecipazione della scuola secondaria di primo grado di Trequanda. Ogni anno si conferma come un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e visitatori, nella quale la conoscenza dell’olio extravergine si affianca alla valorizzazione delle produzioni locali, alla cultura e alle relazioni con i territori gemellati.