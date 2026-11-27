La Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala comunica gli orari di apertura del museo per dicembre e per il periodo natalizio.
Nelle giornate del 1° dicembre – festa di Sant’Ansano, Patrono della città – e dell’8 dicembre – festa dell’Immacolata Concezione – il Santa Maria della Scala sarà aperto dalle 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso alle ore 18.15.
Il 25 dicembre, giorno di Natale, il museo resterà chiuso.
Dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 sarà in vigore l’orario natalizio: il complesso museale resterà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. La biglietteria chiuderà alle 18.15, stesso orario per l’ultimo ingresso.
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