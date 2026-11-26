Informazione, prevenzione e collaborazione con il territorio per contrastare la diffusione della Vespa velutina, specie aliena invasiva che rappresenta una seria minaccia per le api mellifere e per il settore apistico. A questo tema sarà dedicato l’incontro pubblico “Arrivo di Vespa velutina nel Senese: come riconoscerla e arginarla”, in programma venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 16 alle 18, presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena (via Valdimontone 1, Siena).

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento del Santa Chiara Lab, della Fondazione Siena Food Lab ETS, del Dipartimento Scienze della Vita e di Garfagnana Vespa Velutina, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale sui rischi legati alla presenza di questa specie e di diffondere conoscenze e strumenti utili al suo riconoscimento, al monitoraggio e al contenimento.

Una sfida per la biodiversità e il sistema agroalimentare.

La Vespa velutina, conosciuta anche come calabrone asiatico a zampe gialle, rappresenta una minaccia significativa per le api mellifere e gli altri insetti impollinatori, con potenziali ripercussioni sugli equilibri degli ecosistemi, sulle attività apistiche e sulle produzioni agricole.

La sua presenza nel territorio senese richiama l’importanza di una risposta coordinata, fondata sulla conoscenza del fenomeno, sulla tempestività delle segnalazioni e sulla collaborazione tra cittadini, imprese agricole, apicoltori, istituzioni e soggetti specializzati.

Il contributo della ricerca scientifica e delle esperienze sul campo.

Interverranno in qualità di relatori Professor Davide Badano, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena, e il professor Nicolò Patrone.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le caratteristiche della specie, i rischi connessi alla sua diffusione, le modalità di riconoscimento e le possibili strategie di monitoraggio e contenimento.

All’appuntamento parteciperanno inoltre i volontari di Garfagnana Vespa Velutina, tecnici esperti nel monitoraggio e nella distruzione dei nidi, che condivideranno le proprie competenze ed esperienze maturate sul campo.

Il confronto tra competenze scientifiche ed esperienze operative consentirà di fornire ai partecipanti informazioni utili per riconoscere la specie, effettuare correttamente le segnalazioni e contribuire in maniera consapevole e responsabile alle attività di monitoraggio del territorio.

Il ruolo del Santa Chiara Lab e l’impegno a sostegno dell’apicoltura

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena nella promozione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari, nel trasferimento delle conoscenze e nel rafforzamento del dialogo tra mondo della ricerca, imprese e territorio.

Un impegno che trova espressione anche nelle attività della Fondazione Siena Food Lab, che ha dedicato particolare attenzione al settore apistico attraverso percorsi di formazione, iniziative di innovazione tecnologica e strumenti a supporto delle aziende locali. Nel 2026, nell’ambito della linea di innovazione dedicata all’apicoltura, sono state consegnate 15 arnie intelligenti ad aziende del territorio.

La tutela degli insetti impollinatori rappresenta una componente fondamentale della sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari. In questo contesto, la diffusione delle conoscenze e il coinvolgimento attivo della comunità costituiscono strumenti essenziali per affrontare le nuove sfide ambientali e produttive.

L’appuntamento del 27 novembre intende quindi promuovere una maggiore consapevolezza collettiva e favorire la partecipazione di tutti gli attori del territorio alle azioni di prevenzione e contenimento della Vespa velutina.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza, agli apicoltori, alle imprese agricole e alle attività produttive del territorio.

La partecipazione è libera e gratuita.

Informazioni sull’evento

Titolo: Arrivo di Vespa velutina nel Senese: come riconoscerla e arginarla Data: venerdì 27 novembre 2026 Orario: dalle 16 alle 18 Luogo: Santa Chiara Lab – Università di Siena, via Valdimontone 1, Siena Partecipazione: ingresso libero