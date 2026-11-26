Grande partecipazione al convegno Stati Generali dell’Energia – “Energia, imprese, futuro”, organizzato da CNA Siena e tenutosi ieri, 25 novembre, presso l’Auditorium Stefano Bellaveglia.

Un pomeriggio di confronto dedicato a uno dei temi oggi più delicati per il sistema produttivo: il peso dei costi energetici sulla competitività delle imprese, l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie e le scelte necessarie per affrontare una fase caratterizzata da forte incertezza e profondi cambiamenti.

L’incontro, coordinato da Orlando Pacchiani, Caporedattore de La Nazione, ha riunito imprese, professionisti e operatori del territorio, mettendo a confronto punti di vista diversi ma complementari: quello delle imprese, quello scientifico e tecnologico, quello economico e di mercato e quello più operativo legato alla gestione delle forniture energetiche.

Ad aprire i lavori è stato Fabio Petri, Presidente CNA Siena, che ha richiamato l’attenzione sul peso crescente dell’energia nei bilanci aziendali e sulle conseguenze che il caro energia produce sulla capacità delle imprese di investire, programmare e restare competitive.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività a maggiore intensità energetica, nelle quali anche variazioni contenute del prezzo dell’elettricità o del gas possono determinare aumenti significativi dei costi di produzione. Un problema che assume un peso ancora maggiore se confrontato con il divario esistente tra il costo dell’energia in Italia e quello sostenuto dalle imprese dei principali Paesi europei.

Petri ha inoltre sottolineato come la questione energetica non possa essere affrontata soltanto con misure emergenziali, ma richieda interventi strutturali sulla bolletta, maggiore accessibilità agli strumenti per l’efficienza e l’autoproduzione e una semplificazione concreta degli iter necessari agli investimenti nelle rinnovabili.

“Quando l’energia pesa in maniera così importante sul processo produttivo, il problema non è più soltanto quanto si paga una bolletta: il problema diventa quanto costa produrre e quindi quanto un prodotto riesce ancora a essere competitivo sul mercato – ha sottolineato Petri –. Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere in Europa partendo da condizioni peggiori rispetto ai loro concorrenti. Servono interventi strutturali, ma serve anche mettere davvero le imprese nelle condizioni di investire in efficienza e autoproduzione, con procedure più semplici e tempi certi”.

Il tema della transizione energetica è stato al centro dell’intervento di Nicola Armaroli, Research Director del CNR e membro dell’Italian National Academy of Sciences, che ha offerto una lettura degli scenari di medio e lungo periodo, soffermandosi sull’evoluzione del sistema energetico, sullo sviluppo delle tecnologie e sul ruolo crescente delle fonti rinnovabili. Nel suo contributo è emersa la necessità di guardare alla transizione non come a un processo astratto o lontano, ma come a un cambiamento già in atto, destinato ad avere conseguenze concrete sulle modalità con cui imprese e territori producono, consumano e gestiscono l’energia.

Sul versante economico, Sergio Giraldo, Energy & Commodity Advisor di Energytide, ha approfondito il funzionamento dei mercati energetici e i principali fattori che determinano il prezzo di elettricità e gas. Al centro del suo intervento il rapporto tra dinamiche internazionali, volatilità delle commodity e costi sostenuti dalle imprese, oltre alle ragioni del divario energetico tra l’Italia e gli altri Paesi europei. Un quadro che rende particolarmente complessa la programmazione per le aziende e che impone una maggiore attenzione alle dinamiche di mercato e alle prospettive dei prezzi.

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla tavola rotonda “Il peso dell’energia: costi, scelte e opportunità per le piccole imprese”, alla quale hanno partecipato Armaroli e Giraldo insieme a Filippo Cevasco, Key Account Manager Top Customer di Duferco Energia. Con Cevasco il confronto si è concentrato anche sugli aspetti più concreti della gestione energetica: lettura delle bollette, valutazione delle condizioni di fornitura, differenze tra prezzo fisso e indicizzato e criteri utili per confrontare in maniera più consapevole le diverse offerte.

Nel corso del dibattito è emersa la necessità, per le imprese, di conoscere sempre meglio i propri consumi e di affrontare il tema dell’energia come una componente strategica della gestione aziendale. Comprendere come si formano i prezzi, valutare le tecnologie disponibili, ridurre gli sprechi e scegliere con maggiore consapevolezza le soluzioni più adatte alla propria attività diventano elementi sempre più importanti per programmare investimenti e mantenere competitività.

Gli Stati Generali dell’Energia hanno così restituito un quadro ampio delle principali sfide che attendono il sistema produttivo, mettendo in relazione scenari energetici, andamento dei mercati, innovazione tecnologica e gestione quotidiana dei consumi. Un confronto che ha evidenziato quanto il tema dell’energia richieda oggi una visione capace di tenere insieme competitività, efficienza, innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.