Non soltanto un paese che si illumina, ma un paese che vuole trasmettere emozioni a chi lo vive e a chi lo visita. È questo il significato di “Abbadia ti illumina”, il messaggio scelto dal Comune di Abbadia San Salvatore per accompagnare il Natale 2026 nella Città delle Fiaccole.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, Abbadia San Salvatore si prepara a vivere oltre un mese di appuntamenti tra tradizioni, musica, cultura, spettacoli, iniziative per le famiglie e momenti di condivisione. Un calendario che valorizza l’identità del paese e il legame con la sua storia, arricchendosi di nuove esperienze capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

La scelta di quel ti nel titolo non è casuale: vuole mettere al centro le persone, invitando ciascuno a diventare protagonista dell’atmosfera natalizia. Per i cittadini è un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, per i turisti un invito a vivere un’esperienza autentica, capace di lasciare un ricordo e un’emozione.

“Il Natale ad Abbadia è prima di tutto comunità, appartenenza e tradizione – dichiara il sindaco Niccolò Volpini –. Le Fiaccole della Vigilia rappresentano il momento più significativo di questa identità, una tradizione che attraversa le generazioni e che ogni anno riporta qui anche tante persone che vivono lontano. Con ‘Abbadia ti illumina’ vogliamo valorizzare questo patrimonio, ma anche raccontare un paese capace di accogliere, coinvolgere e offrire nuove occasioni per stare insieme. La nostra forza è proprio questa: una comunità che custodisce le proprie radici e sa condividerle. Il mio ringraziamento va alle associazioni, ai volontari e a tutte le persone che, con il loro impegno, rendono possibile un programma così ricco”.

Le novità: luci, architetture e racconti digitali

Tra gli elementi caratterizzanti del Natale 2026 ci sarà il progetto di illuminazione architettonica del Municipio e dell’Abbazia, due luoghi simbolo di Abbadia San Salvatore.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, le architetture degli edifici saranno valorizzate dalla luce, mentre sotto i portici del Municipio prenderà vita un inedito teatro urbano digitale. Ogni giorno un breve racconto fiabesco accompagnerà cittadini e visitatori nell’atmosfera del Natale, trasformando uno spazio familiare del paese in un luogo di narrazione e suggestione.

“Abbiamo voluto costruire un Natale che non fosse soltanto qualcosa da vedere, ma soprattutto da vivere – spiega l’assessore al turismo Alessandro Pasqualini –. Il senso di ‘Abbadia ti illumina’ è tutto in quel ‘ti’: non ci interessa semplicemente illuminare le strade e gli edifici, ma creare emozioni, far sentire le persone parte di qualcosa. Le illuminazioni architettoniche e il teatro urbano digitale rappresentano un modo nuovo di valorizzare la bellezza e la storia del nostro paese, mentre la musica, gli eventi e le tradizioni offriranno tante occasioni per incontrarsi e condividere esperienze. Vogliamo che chi arriva ad Abbadia porti con sé non soltanto delle belle immagini, ma il ricordo di un’atmosfera speciale. È su questa capacità di emozionare, accogliere e raccontare la nostra identità che vogliamo continuare a investire”.

Il lungo ponte dell’Immacolata: cinque giorni di appuntamenti

Il primo momento di particolare richiamo sarà il lungo ponte dell’Immacolata, da venerdì 4 a martedì 8 dicembre, con un programma che mette insieme cultura, musica, tradizioni e iniziative nel centro del paese.

Ad aprire gli appuntamenti sarà, già dal 1° dicembre, il Festival Letterario Città delle Fiaccole, in programma fino al 6 dicembre, con incontri, laboratori e attività dedicate alla letteratura per l’infanzia e per ragazzi, alla scrittura e all’illustrazione.

Venerdì 4 dicembre, alle ore 16.30, si terrà la rievocazione della Sciolta dei minatori in occasione della festa di Santa Barbara, con partenza dal Museo multimediale e arrivo in Piazza Santa Croce. Un appuntamento che rinnova il legame con la storia mineraria del paese.

Sabato 5 dicembre, alle ore 21.30, la Chiesa di Santa Croce ospiterà il Concerto di Santa Barbara dell’Orchestra Sinfonica della Miniera di Abbadia San Salvatore, diretto dal maestro Luca Morgantini. Alle ore 23 è inoltre prevista una serata al Club 71.

Domenica 6 dicembre sarà una delle giornate centrali del programma. Alle ore 13, nelle sale del Museo multimediale, si terrà il tradizionale Pranzo di Santa Barbara. Alle ore 17 è in programma l’accensione delle luminarie, con la partecipazione della Filarmonica Giacomo Puccini. Sarà questo il momento che darà ufficialmente il via al progetto “Abbadia si illumina”, con le installazioni luminose e il teatro urbano digitale.

Lunedì 7 dicembre spazio all’iniziativa “Quartiere Grattacielo… un quartiere di sorprese”, dedicata all’atmosfera natalizia e alla partecipazione della comunità.

Martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si comincia alle ore 10 con il trekking urbano “La Miniera e il paese”, un percorso alla scoperta degli edifici e della storia mineraria. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, l’energia della Fantomatik Street Band animerà Viale Roma, mentre alle ore 18 si rinnoverà uno degli appuntamenti più significativi della tradizione locale: la benedizione del Pezzolo, a cura dell’Associazione i Fiacculai.

Durante il ponte sarà inoltre possibile visitare i mercatini spontanei nel centro storico, previsti nei fine settimana dal 5 al 27 dicembre, e partecipare alle visite guidate del Museo Minerario.

Un mese di musica, spettacoli e iniziative per tutte le età

Il programma proseguirà per tutto dicembre con appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alle tradizioni e alle famiglie.

Il 10 e l’11 dicembre, al Cinema Teatro Amiata, tornerà il teatro in dialetto badengo con “Il poggiu della tranquillità”. Il 12 dicembre spazio all’Aperifiaccule in Viale Roma, mentre il 13 dicembre si terrà l’Orienteering delle Fiaccole.

Il 18 dicembre è previsto il Salotto musicale alla Sala Carli. Sabato 19 dicembre sarà la volta della Corsa di Babbo Natale e dell’inaugurazione delle mostre dei presepi nella Chiesa di San Leonardo e nella Cripta dell’Abbazia.

Domenica 20 dicembre sono in programma la Camminata tra le Fiaccole, le visite teatralizzate “Storia di Natale in Miniera” e, alle ore 17.30, il Concerto Gospel Night con Carla Jane & Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, nell’Abbazia di San Salvatore.

Il 22 dicembre si terrà il Concerto d’auguri del Gruppo polifonico G. P. Palestrina, mentre il 23 dicembre il Cinema Teatro Amiata ospiterà il tradizionale Gran galà di Natale, con la Filarmonica Giacomo Puccini e le majorettes Le Amiatine.

Il 24 dicembre tornano le Fiaccole, il cuore del Natale badengo

Il momento più atteso rimane quello della Vigilia, quando Abbadia San Salvatore rinnoverà la tradizione delle Fiaccole, uno dei simboli più profondi della storia e dell’identità del paese.

Il 24 dicembre, alle ore 18, sono previste l’accensione e la partenza da Viale Roma, davanti al Comune. Le grandi cataste di legna accese nelle piazze e negli angoli del centro abitato torneranno a illuminare la notte della Vigilia, trasformando il paese in un luogo di incontro e condivisione.

Durante la serata saranno disponibili punti di ristoro. Tornerà inoltre l’iniziativa “Il calore della memoria… menu della Vigilia nella Città delle Fiaccole”, con i ristoranti di Abbadia San Salvatore che proporranno piatti tipici della tradizione natalizia badenga.

Dal Natale all’Epifania: eventi e attività per le famiglie

Il calendario proseguirà anche dopo Natale, con concerti, iniziative per bambini e appuntamenti al Museo Minerario.

Il 27 dicembre tornerà “Storia di Natale in Miniera” e si terrà il Concerto di Natale nella Chiesa di Santa Croce. Dal 28 al 30 dicembre il Parco Museo Minerario proporrà attività e laboratori per i più piccoli, tra giochi, enigmi e scoperte legate al mondo minerario. Il 29 dicembre, sotto i portici del Comune, è previsto anche il teatro dei burattini.

Il 31 dicembre Abbadia saluterà il nuovo anno con il Capodanno in piazza, in Viale Roma, e il Veglione organizzato dal Club 71.

Gli appuntamenti proseguiranno nei primi giorni di gennaio con musica, giochi e attività per le famiglie, fino al 6 gennaio, quando la Befana arriverà in miniera con la visita animata “La Befana in galleria… viene anche di giorno”.

Un programma costruito insieme al territorio

“Abbadia ti illumina” nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, realtà culturali, volontari e operatori del territorio. Un lavoro collettivo che rende possibile un calendario articolato, capace di valorizzare tanto le tradizioni più antiche quanto nuove forme di intrattenimento e partecipazione.

Perché il Natale ad Abbadia San Salvatore non è soltanto un insieme di eventi, ma un’esperienza da condividere, che prende forma attraverso i luoghi, le persone e le tradizioni della comunità.

Abbadia ti illumina. Vivi la magia, condividi l’emozione.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili su www.cittadellefiaccole.it.

Ecco il programma completo

Dal 1° al 6 dicembre

Festival letterario Città delle Fiaccole.

Informazioni: www.premiocittadellefiaccole.it

Dal 1° al 23 dicembre, nei fine settimana

La Miniera aperta: visite guidate alla Galleria Livello VII, al Museo documentale “Torre dell’Orologio” e ingresso al Museo multimediale.

Durata: 1 ora e 40 minuti. Costo: € 12 intero, € 10 ridotto. A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Dal 5 al 27 dicembre

Mercatini spontanei per le vie del centro storico, durante i fine settimana e nella giornata della Vigilia di Natale.

Dal 20 al 23 dicembre

Pacchi natalizi: vetrina di prodotti tipici, CiucoLoco. A cura della Pro Loco.

28, 29 e 30 dicembre e 4 e 5 gennaio 2027

Ore 9.00–13.00 – S-passo al Museo – Campus natalizi al Parco Museo Minerario di Abbadia.

Per bambini dai 7 ai 10 anni.

“LA FUCINA DEGLI ELFI E LA RICERCA DEL VERO REGALO: un campus segreto nel cuore della Montagna, dove Babbo Natale ha aperto una succursale speciale e i bambini, trasformati in veri minatori, affrontano sfide di ingegno e giochi di squadra!”

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Dicembre 2026

Venerdì 4 dicembre

Ore 16.30 – Rievocazione della Sciolta dei minatori in occasione della festa di Santa Barbara. Partenza dal Museo multimediale e arrivo in Piazza Santa Croce.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Sabato 5 dicembre

Ore 21.30 – Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Miniera di Abbadia San Salvatore – Chiesa di Santa Croce. Ingresso: € 10. A cura di Arcadia e Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore 23.00 – Serata al Club 71. A cura del Club 71.

Domenica 6 dicembre

Ore 13.00 – Pranzo di Santa Barbara – Sale del Museo multimediale. Costo: € 35. Su prenotazione entro il 3 dicembre: 0577 778384. A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore 17.00 – “Abbadia si illumina”: accensione delle luminarie con la presenza della Filarmonica Giacomo Puccini. A cura dell’Amministrazione Comunale.

Lunedì 7 dicembre

Quartiere Grattacielo… un quartiere di sorprese: entra nelle attività del tuo paese e scopri le sorprese pensate per te.

Martedì 8 dicembre

Ore 10.00 – “La Miniera e il paese” – Trekking urbano: edifici e storia mineraria. Durata: 2 ore. Costo: € 10 a persona. Su prenotazione. A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore 16.30 – Fantomatik Street Band – Viale Roma.

Ore 18.00 – Benedizione del Pezzolo – Viale Roma. A cura dell’Associazione i Fiacculai.

Giovedì 10 e venerdì 11 dicembre

Ore 21.30 – Il teatro parla badengo: “Il poggiu della tranquillità” – Cinema Teatro Amiata. Ingresso: € 10. A cura di Arcadia Teatro.

Sabato 12 dicembre

Ore 18.00 – Aperifiaccule – Viale Roma. A cura della Pro Loco e dell’Associazione i Fiacculai.

Domenica 13 dicembre

Ore 10.30 – Orienteering delle Fiaccole – partenza dal Comune di Abbadia San Salvatore. Con ticket di ingresso. A cura dell’A.S.D. Orienteering Amiata.

Venerdì 18 dicembre

Ore 17.00 – Salotto musicale – Sala Carli, Abbadia San Salvatore. Ingresso gratuito. A cura della LUA – Libera Università Amiata.

Sabato 19 dicembre

Ore 15.30 – Corsa di Babbo Natale – Viale Roma. A cura di UISP Abbadia e AVIS.

Ore 16.00 – Inaugurazione mostra presepi – Chiesa di San Leonardo. A cura del Museo di arte sacra e della Parrocchia del Santissimo Salvatore.

Ore 18.00 – Inaugurazione presepe in Cripta – Abbazia San Salvatore. A cura del Museo di arte sacra e della Parrocchia del Santissimo Salvatore.

Domenica 20 dicembre

Ore 9.00 – Camminata tra le Fiaccole – partenza dalla fiaccola della UISP in via Case Nuove. A cura di UISP Abbadia San Salvatore.

Ore 15.30, 16.30 e 17.30 – Storia di Natale in Miniera: “LA MAGIA DEL NATALE RITROVATA”.

Viaggio nel tempo tra Babbo Natale e l’Elfo Nocciolino, i Minatori di Abbadia e la Befana: un’avventura teatrale itinerante nelle sale del Museo e nella Galleria Livello VII, dove la fantasia incontra la memoria. Per famiglie con bambini. Durata: 1 ora. Costo: € 10 a persona. Su prenotazione.

Ore 17.30 – Concerto Gospel Night – Carla Jane & Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble – Abbazia San Salvatore.

Martedì 22 dicembre

Ore 16.30 – Concerto d’auguri – Sede della Società Macchia Faggeta. A cura del Gruppo polifonico G. P. Palestrina.

Mercoledì 23 dicembre

Ore 21.15 – Gran galà di Natale – Cinema Teatro Amiata.

A cura dell’Amministrazione Comunale e della Filarmonica Giacomo Puccini, con il gruppo majorettes “Le Amiatine”.

Giovedì 24 dicembre – Vigilia di Natale

Ore 18.00 – Le Fiaccole: accensione e partenza da Viale Roma, davanti al Comune.

Per tutta la serata saranno disponibili punti di ristoro.

“Il calore della memoria… menu della Vigilia nella Città delle Fiaccole”: i ristoranti di Abbadia San Salvatore proporranno ai propri ospiti piatti tipici della Vigilia di Natale badenga.

Venerdì 25 dicembre – Natale del Signore

Ore 00.00 – Messa di mezzanotte – Abbazia San Salvatore.

Domenica 27 dicembre

Ore 15.30, 16.30 e 17.30 – Storia di Natale in Miniera: “LA MAGIA DEL NATALE RITROVATA”.

Viaggio nel tempo tra Babbo Natale e l’Elfo Nocciolino, i Minatori di Abbadia e la Befana: un’avventura teatrale itinerante nelle sale del Museo e nella Galleria Livello VII, dove la fantasia incontra la memoria. Per famiglie con bambini. Durata: 1 ora. Costo: € 10 a persona. Su prenotazione.

Ore 18.00 – Concerto di Natale – Chiesa di Santa Croce. A cura del Gruppo polifonico G. P. Palestrina.

Lunedì 28 dicembre

Ore 9.00–13.00 – “Il Cruciverba gigante del Sottosuolo”: parole crociate a misura di squadra per scoprire i segreti dei minerali, del Natale e del mondo dei minatori.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore 10.30 – Pausa colazione.

Ore 11.00 – “Elfi Esploratori al lavoro”: mattinata dedicata allo scavo e alla ricerca dei minerali.

Costo, colazione inclusa: € 15 per una mattina, € 40 per tre mattine, € 60 per cinque mattine. Su prenotazione. A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore 21.30 – Sax Ensemble: musica nella suggestione del Monastero. Ingresso: € 10. A cura di Arcadia.

Martedì 29 dicembre

Ore 9.00–13.00 – “Dov’è finito il topo della miniera, Jack Sparecchia?”

Riusciranno i nostri piccoli aiutanti a risolvere gli enigmi nascosti tra le rocce e a ritrovare Jack, che aiuterà gli elfi a trovare il vero regalo?

Ore 10.30 – Pausa colazione e proseguimento del gioco. Costo, colazione inclusa: € 15 per una mattina, € 40 per tre mattine, € 60 per cinque mattine. Su prenotazione.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore 17.00 – Teatro dei burattini: “Frozen – Il regno di ghiaccio” – Portici del Comune. A cura di Arcadia e Consulta Giovani.

Mercoledì 30 dicembre

Ore 9.00–13.00 – “Dentro i puzzle gli indizi del vero regalo”. I capi elfi frugheranno tra i residui di antichi regali per trovare indizi.

Alle 10.30 pausa colazione e proseguimento del gioco.

Costo, colazione inclusa: € 15 per una mattina, € 40 per tre mattine, € 60 per cinque mattine. Su prenotazione.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Giovedì 31 dicembre

Capodanno in piazza – Viale Roma. A cura della Pro Loco.

Dalle ore 01.00 – Veglione di Capodanno. A cura di Club 71.

Gennaio 2027

Sabato 2 gennaio

Ore 15.00 – Biscottando a casa… Baiocchi – Nisi Dominus (Casa Baiocchi), via Mentana. In collaborazione con Rione Convento e Consulta Giovani.

Ore 21.30 – La grande storia della canzone, con l’Arcadia Light Band – Club 71. Ingresso: € 10. A cura di Arcadia.

Domenica 3 gennaio

Ore 21.30 – Quizzettone – Club 71. A cura della Consulta Giovani.

Lunedì 4 gennaio

Ore 9.00–13.00 – “Hydrargiròs – Il gioco alchemico degli elfi per raggiungere il vero regalo”.

Pausa colazione e proseguimento del gioco. Costo, colazione inclusa: € 15 per una mattina, € 40 per tre mattine, € 60 per cinque mattine. Su prenotazione.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Martedì 5 gennaio

Ore 9.00–13.00 – “La Befana scomparsa”: gli elfi hanno bisogno della Befana per ritrovare il vero regalo.

Alle 10.30 pausa colazione e proseguimento del gioco. Costo, colazione inclusa: € 15 per una mattina, € 40 per tre mattine, € 60 per cinque mattine. Su prenotazione.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Mercoledì 6 gennaio – Epifania

Ore 15.30, 16.30 e 17.30 – “La Befana in galleria… viene anche di giorno”: visita animata sul trenino, per famiglie con bambini. Durata: 1 ora. Costo: € 10 a persona.

A cura del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.