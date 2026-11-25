Una barberia fuori dal tempo, tre barbieri-musicisti e un pubblico che si ritrova, suo malgrado, trasformato in una grande sala d’attesa. Sabato 28 novembre il Teatro dei Rozzi apre le porte alla nuova stagione di Cercasogni con Nuova Barberia Carloni, in scena in doppia replica alle ore 16.00 e alle ore 18.00.

A firmare lo spettacolo è *Teatro Necessario, una delle compagnie italiane più apprezzate anche a livello internazionale nell’ambito del circo contemporaneo, del teatro urbano e musicale. Nuova Barberia Carloni è uno dei suoi lavori più rappresentativi e ha superato le 400 repliche in tutta Europa, portando in scena un linguaggio che intreccia comicità, musica dal vivo, teatro gestuale e abilità circensi.

Sul palco tre aspiranti barbieri attendono i clienti e ingannano il tempo cantando, suonando, dispensando consigli e cimentandosi in improbabili dimostrazioni di abilità. La barberia diventa così una piccola macchina teatrale in cui tutto può succedere e nella quale l’attesa, più che un tempo morto, è il vero motore dello spettacolo.

Pensato per bambine e bambini dai 5 anni e per gli adulti, Nuova Barberia Carloni inaugura i dieci appuntamenti di Cercasogni 2026/27, la stagione di teatro per le nuove generazioni promossa dal Comune di Siena e realizzata da Straligut in collaborazione con i Teatri di Siena. Main sponsor della manifestazione è Estra, e gode anche del sostegno della Regione Toscana e del Ministero della Cultura. Sienambiente l’altro sponsor.

Con l’avvio della stagione sono ora disponibili online, oltre agli abbonamenti *Dream, Little Dream ed Extra Dream, anche i biglietti per i singoli spettacoli: il pubblico può quindi scegliere liberamente uno o più appuntamenti del cartellone.

E sabato l’invito è soprattutto uno: venire a teatro e partecipare alla festa di apertura di Cercasogni. Due repliche per incontrarsi al Teatro dei Rozzi e dare insieme il via a una nuova stagione dedicata a bambine, bambini e adulti. Una stagione che prova, spettacolo dopo spettacolo, ad accendere lo sguardo.

NUOVA BARBERIA CARLONI – Teatro Necessario

Sabato 28 novembre 2026

Teatro dei Rozzi, Siena

Ore 16.00 e 18.00

5+ / tout public

Biglietti singoli e abbonamenti disponibili su www.straligut.it e www.teatridisiena.it

Info: [email protected]