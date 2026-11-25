Quattro concerti di musica classica per avvicinarsi al Natale, nella chiesa di San Lorenzo. Li eseguiranno, gratuitamente, i docenti della Scuola Pubblica di Musica, insieme ad altre realtà della provincia, per riportare la grande musica da camera all’attenzione del pubblico, e anche per raccogliere offerte che aiuteranno a sostenere il restauro dell’edificio religioso.

Nell’iniziativa, ideata e curata dal direttore di Hb Music Farm Ivan Morelli, in collaborazione con Fondazione Elsa, Associazione Via Maestra e parrocchie di Poggibonsi, sono stati coinvolti anche il conservatorio senese Rinaldo Franci e il Liceo Musicale Piccolomini di Siena.

Il primo appuntamento è per sabato 28 novembre, alle ore 17.30; seguiranno, alla stessa ora, altri due concerti, sabato 5 e domenica 13 dicembre, martedì 22 dicembre, alle ore 21, quando dirigerà Leonardo Giomarelli. Quattro eventi durante i quali, tra le grandi colonne della chiesa poggibonsese, risuoneranno, tra gli altri, capolavori di Chopin, Mozart, Bach, Paganini e Brahms, grazie al talento di artisti locali: dalla giovane violinista Valeria Esposito al pianista Alessandro Ruocco, entrambi allievi del Conservatorio Franci. Con loro i pianisti poggibonsesi Francesco Marri e Mattia Fusi, già impegnati in importanti attività musicali, dei violinisti Kefas Langneble, Cloe Petrangeli, Chloe Papadopulos e Sara Landozzi, allievi del liceo musicale di Siena, e dei docenti della Scuola di Musica di Poggibonsi, dal direttore Ivan Morelli, a Piero Lauria, Antonella Scivoletto e Nadia De Sanctis, per concludere con l’orchestra del liceo Musicale di Siena.

Il tradizionale Concerto di Natale della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi si terrà domenica 20 dicembre, alle ore 21, nella Sala Set del Teatro Politeama, dal titolo Natale Pop. Sul palco ci saranno gli allievi delle classi di canto delle docenti Natascia Naldini, Nadia De Sanctis e Mary Loscerbo, accompagnati dalla band dei grandi maestri: Luca Signorini al sax, Andrea Scognamillo alla chitarra, Stefano Allegra al basso, Antonio Masoni al piano e Gianni Cerone alla batteria.