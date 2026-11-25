Grande soddisfazione per la Mens Sana Judo ai Campionati Italiani A2 Esordienti B disputati al PalaPellicone di Ostia. Quattro i giovani atleti biancoverdi protagonisti nella rassegna nazionale, tutti al primo anno nella categoria Under 15 e tutti arrivati all’appuntamento dopo aver conquistato la qualificazione nella fase regionale di Piombino. A regalare l’emozione più grande alla spedizione senese è stata Lara Bossini, impegnata nella categoria -48 kg, che ha conquistato un prestigioso quinto posto nazionale ottenendo soprattutto il pass per il Campionato Italiano A1, la massima serie della categoria, in programma il 13 dicembre a Lignano Sabbiadoro.

La giovane mensanina ha disputato una gara di grande livello. Dopo due vittorie nei primi incontri, Lara si è fermata nel terzo combattimento, nonostante fosse riuscita inizialmente a portarsi in vantaggio. La sconfitta non ha però condizionato il suo percorso: nei recuperi la biancoverde ha reagito con determinazione, conquistando altre due vittorie e guadagnandosi l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo.

Buona prestazione anche per Matteo Gabbriellini nella categoria -42 kg, che ha chiuso al nono posto nazionale. Nella categoria -73 kg Niccolò Losi ha ottenuto il diciottesimo posto. Dopo aver superato il primo turno, il mensanino ha affrontato un avversario più grande e con maggiore esperienza, mostrando comunque carattere e determinazione. A completare la spedizione è stato Gabriele Giacopelli, impegnato nei -60 kg, una delle categorie più numerose e competitive della manifestazione. Per lui trentacinquesimo posto finale dopo incontri combattuti nei quali ha messo in mostra rapidità, tenacia e capacità di adattamento tattico.

“Essere riusciti a qualificare tutti e quattro i nostri atleti al Campionato Italiano – commenta Yuri Ferretti, tecnico della Mens Sana Judo – era già motivo di grande orgoglio, soprattutto considerando che sono tutti al primo anno nella categoria Esordienti B I ragazzi non si sono però accontentati di esserci: sono saliti sul tatami con la voglia di mettersi alla prova e di esprimere il lavoro che svolgiamo quotidianamente in palestra. Sono molto soddisfatto delle loro prestazioni e dell’atteggiamento dimostrato. Un elogio particolare va a Lara, che ha disputato una gara splendida, reagendo anche nei momenti più difficili e conquistando con grande determinazione l’accesso al Campionato Italiano A1. Raggiungere un risultato del genere al primo anno nella categoria è qualcosa di veramente importante”.