Più sicurezza per i residenti, per le infrastrutture viarie della zona e per uno dei poli termali più importanti della provincia di Siena. Si è concluso il cantiere del primo stralcio degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico del centro abitato di Rapolano Terme, realizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Un’opera strategica, che entro la fine dell’anno passerà alla fase di collaudo, nata per mitigare il rischio idraulico che interessa l’area urbana del capoluogo, in particolare le zone limitrofe alle terme Antica Querciolaia, al Parco dell’Acqua e al raccordo Siena-Bettolle, una delle più importanti strade dell’intera provincia.

L’intervento rientra nel Piano degli Interventi varato dopo gli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2019: la Regione Toscana, titolare delle competenze in materia di difesa del suolo e progettazione di nuove opere idrauliche, ha infatti individuato il Consorzio come soggetto attuatore grazie alle risorse statali del dipartimento della Protezione Civile, affidandogli sette cantieri complessivi, cinque dei quali proprio nel territorio senese. Un percorso proseguito dal 2022 in regime ordinario e rafforzato da nuovi stanziamenti nel 2023, in attuazione degli studi idraulici legati al Piano Strutturale del Comune di Rapolano Terme: nel complesso l’investimento è stato di 410mila euro.

Il nuovo rilevato e la tutela ambientale

Nel dettaglio, i lavori eseguiti dall’impresa Caromar di Colle Val d’Elsa, con la direzione dei lavori affidata internamente al Consorzio e coordinata dall’ingegnere Marco Nicosia, hanno riguardato l’adeguamento della strada comunale di San Sebastiano in località Bagno Temperato, a ridosso del borro delle Ripi e dello snodo del raccordo autostradale Siena-Bettolle. Per proteggere la carreggiata dalle piene, è stato costruito un rilevato lungo 230 metri, impiegando circa 8mila metri cubi di terreno compattato, all’interno del quale è stato posato un nuovo manufatto scatolare con bocca tarata al posto del vecchio ponte. Il rilevato e il nuovo manufatto lavoreranno in sinergia per far defluire le acque in modo controllato senza aggravare il rischio a valle. Una volta collaudata, l’opera sarà acquisita dal demanio regionale, classificata in terza categoria e affidata alla manutenzione ordinaria dello stesso Cb6.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’aspetto paesaggistico: nonostante l’autorizzazione all’abbattimento, i tecnici dell’ente e la ditta sono riusciti a salvare un imponente esemplare di roverella a ridosso del rilevato. Sono state inoltre piantumate 13 nuove roverelle a valle, per ripristinare l’equilibrio ecologico originario. Il cantiere ha dovuto fare i conti con le prolungate precipitazioni che negli ultimi anni hanno interessato ripetutamente la zona di Rapolano Terme e con la necessità di attendere le analisi delle terre da scavo per garantire la perfetta compattazione del rilevato in condizioni asciutte e sicure: una complessità che ha richiesto due perizie di variante e un cofinanziamento interno del Consorzio, in attesa della rimodulazione del piano regionale prevista per il 2027.

Le dichiarazioni

«Portiamo a termine un’opera fondamentale per la sicurezza idraulica di Rapolano Terme e di un’area nevralgica per l’economia e il turismo del territorio senese – sottolinea Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – È la dimostrazione concreta di come la sinergia tra Regione Toscana, amministrazioni comunali e Consorzio produca risultati tangibili per i cittadini. Nonostante le difficoltà tecniche e meteorologiche che inevitabilmente accompagnano i cantieri idraulici, abbiamo mantenuto l’impegno cofinanziando anche le varianti necessarie pur di restituire subito al territorio un’infrastruttura sicura, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e il paesaggio».

«È giunto a conclusione un intervento molto importante che mette in sicurezza una parte significativa del territorio comunale da eventi meteorologici estremi e ringraziamo la Regione Toscana e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme – Seguiremo le ulteriori iniziative, già finanziate, per la messa in sicurezza idraulica del nostro territorio su cui il Consorzio sta lavorando da tempo».

Soddisfazione anche da parte dei tecnici che hanno seguito l’intervento. «Il rilevato e il nuovo manufatto a bocca tarata consentiranno di regolare i deflussi del borro delle Ripi riducendo drasticamente il rischio di allagamenti per abitazioni, attività e viabilità – spiegano Valentina Chiarello, direttrice dell’area Difesa del suolo e Ambiente del Consorzio, e il direttore dei lavori Marco Nicosia – Operare su un rilevato di queste dimensioni richiede condizioni climatiche e geotecniche rigorose per assicurare la tenuta dell’opera nel tempo, ma grazie a un lavoro scrupoloso abbiamo rispettato gli standard di sicurezza e preservato anche il patrimonio arboreo locale».

Verso il secondo stralcio da 900mila euro

Archiviato il primo lotto, lo sguardo è già rivolto al secondo stralcio, finanziato con 900mila euro, altrettanto importante e pensato per mettere in sicurezza i corsi d’acqua che scendono dalle colline a nord verso la zona dei Bagni Freddi e il borro delle Ripi. Il progetto prevede la realizzazione di un argine di circa 330 metri a protezione della linea ferroviaria Empoli-Chiusi, nei pressi del sottopasso del raccordo Siena-Bettolle, per evitare che la linea ferroviaria venga allagata durante le piene.

In programma anche la riprofilatura e la pulizia degli attraversamenti del fosso Pallotto, vicino alla piscina comunale, e del borro Colle Vecchio, in corrispondenza dello svincolo verso la rotatoria tra via Giotto e via Masaccio. Sul borro Madonna a Colle, invece, oltre ai salti di fondo per ridurre la pendenza, sarà demolito il vecchio attraversamento e sostituito con scatolari prefabbricati in cemento armato per impedire il sormonto della strada comunale. Attualmente è in fase di completamento il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), mentre sono già stati affidati il piano di indagini geognostiche e geotecniche integrative alla società Tecna di Arezzo e la direzione delle prove al geologo Russotto di Sarteano.