Rapolano Terme, concorso per un istruttore amministrativo-contabile

Il Comune di Rapolano Terme ha pubblicato un bando di concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile. Per partecipare sono richiesti tra i requisiti specifici il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, la conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese. Le domande sono aperte fino alle ore 23.59 del 20 novembre 2026 e devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale InPA, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it, e sul portale InPA, www.inpa.gov.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0577-723206 oppure 0577-723288.