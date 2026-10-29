Festa dell’Olio 2026 a San Quirico d’Orcia dal 4 all’8 dicembre

Cinque giorni dedicati all’olio extravergine d’oliva. Una produzione di grande eccellenza, in un’annata ottima per qualità e buona quantità. Una pianta, l’olivo, che ha contribuito a disegnare il paesaggio più bello al mondo, patrimonio dell’Umanità. Dal 4 all’8 dicembre, San Quirico d’Orcia torna capitale dell’extravergine d’oliva di qualità, con la 33esima edizione della Festa dell’Olio, organizzata da Comune e Pro Loco San Quirico.

E’ dal 1993 che, nel Ponte dell’Immacolata, nella cittadina della Val d’Orcia, si celebra l’olio extravergine d’oliva: un momento di festa, di sapori e di profumi, l’occasione migliore per conoscere e assaggiare una grande eccellenza di questo territorio, con le aziende agricole del territorio assolute protagoniste.

Per le vie della cittadina della Val d’Orcia, i sapori e i profumi dell’olio nuovo, folclore popolare, tradizione, l’occasione per visitare paesaggi iconici e le bellezze storico, artistiche e architettoniche e per degustare la nuovissima annata dell’olio extravergine con i produttori protagonisti e per gustare vini e piatti tipici.

Un’edizione che vede anche il trekking, degustazioni negli spazi delle aziende e quelle guidate svolte in collaborazione con Aicoo, momenti di approfondimento, per una festa che fa dell’olio extravergine il re indiscusso della tradizione agroalimentare della Val d’Orcia. E ancora tanta musica ed intrattenimento ad animare piazze e vie del centro storico.

IL PROGRAMMA EDIZIONE 2026

Venerdì 4 dicembre – Ore 10 a Palazzo Chigi – Degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva a cura di AICOO – Speciale scuole. Alle 17, apertura festa con accensione albero e canti natalizi a cura degli alunni della scuola primaria.

Sabato 5 dicembre – Dalle 8 alle 19 Mercatino artigianale a Porta Nuova. Alle 9.30 in Piazza Chigi prende il via il Trekking dell’olio, percorso turistico con degustazione. Alle 10 Tour guidato in e-bike attraverso la Val d’Orcia. Sempre alle 10, in Centro Storico, apertura stand dei produttori olio extravergine di oliva. Agli Horti Leonini (ore 10), Festa dell’Albero 2026.

A Palazzo Chigi (ore 11), degustazione “Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva” a cura di AICOO; e visita al Frantoio Simonelli. Alle 14.45 le “Olio..mpiadi”, la corsa di piccoli e grandi atleti. Alle 15.30 e 16 a Palazzo Chigi, laboratorio di cosmesi naturale: “Dall’oleolito all’unguento: olio EVO ed erbe officinali” a cura di Eva Nannetti. Alle 16, visita al Frantoio Simonelli. Dalle 16.30 alle 19.30, spettacolo itinerante “Note di strada e Farfalle luminose su trampoli” a cura della Compagnia teatrale Accademia Creativa. Alle 21.30, in Piazza della Libertà, concerto “Sfusi live band”.

Domenica 6 dicembre – Dalle 8 alle 19 Mercatino artigianale a Porta Nuova. Alle 9.30 in Piazza Chigi prende il via il Trekking dell’olio, percorso turistico con degustazione. Alle 10 Tour guidato in e-bike attraverso la Val d’Orcia. Sempre alle 10, in Centro Storico, apertura stand dei produttori olio extravergine di oliva. Alle 12, in centro storico, esibizione dei Quartieri della Festa del Barbarossa. Alle 15.30 a Palazzo Chigi, laboratorio di cosmesi naturale “Lip balm all’olio d’oliva”, a cura di Eva Nannetti. Dalle 15.30 alle 19 Spettacolo itinerante “FantomatikOrchestra”. Alle 16 visita al Frantoio Simonelli. Alle 21.15 “Tra luci e Ombre” visita in notturna con guida ai monumenti del centro storico. Alle 21.30, concerto “Abbey Road Dixie Band”, le canzoni dei Beatles come non le avete mai sentite, vecchie e nuove allo stesso tempo.

Lunedì 7 dicembre – Alle 9 in Piazza Chigi prende il via il Trekking dell’olio, percorso turistico con degustazione. Alle 10 Tour guidato in e-bike attraverso la Val d’Orcia. Sempre alle 10, in Centro Storico, apertura stand dei produttori olio extravergine di oliva. A Palazzo Chigi (ore 11) degustazione “Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva” a cura di AICOO; e visita al Frantoio Simonelli. Alle 15.30 intrattenimento per bambini a cura della Cooperativa La Ginestra; alle 16 visita al Frantoio Simonelli; alle 17, in Piazza Chigi, spettacolo live “Nico Gori Young Lions Quartet”.

Martedì 8 dicembre, alle 10, tour guidato in e-bike attraverso la Val d’Orcia; e in centro storico apertura stand dei produttori olio extravergine d’oliva. A Palazzo Chigi (ore 11), degustazione “Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva” a cura di AICOO, e stesso orario, visita al Frantoio Simonelli. Alle 12.15, inaugurazione presepe nella Chiesa di San Francesco. Alle 15.30 intrattenimento per bambini a cura della Cooperativa La Ginestra; e alle 16 visita al Frantoio Simonelli. Sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta, spettacolo live “GinSonic”, swing italiano. Alle 19.30, chiusura stand produttori e della 33esima edizione della Festa dell’Olio.

E’ richiesta la prenotazione per gli appuntamenti: Trekking dell’olio – percorso turistico con degustazione; Visita in notturna; Degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva a cura di AICOO; Visita al frantoio; Laboratorio di cosmesi naturale; Tour guidato in e-bike attraverso la Val d’Orcia. Info e prenotazioni: Ufficio turistico San Quirico d’Orcia, tel. 0577899728, 3791294369 mail [email protected] – www.visitsanquirico.it