Poggibonsi, Puliamo il Mondo coinvolge le scuole

Guanti, palette e tanta voglia di fare la differenza. A Poggibonsi è partita anche quest’anno la mobilitazione delle scuole per Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente per sensibilizzare cittadini e cittadine sulla cura dei luoghi in cui viviamo.

Le prime attività si sono svolte nei giorni scorsi con il coinvolgimento degli alunni e delle alunne della 4° A della scuola primaria Bernabei di Staggia Senese e a seguire della 1° F della scuola secondaria Marmocchi. Armati del materiale necessario per raccogliere i rifiuti, ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro insegnanti, hanno contribuito alla pulizia degli spazi verdi delle scuole e delle aree pubbliche vicine.

“Un’attività concreta che unisce educazione ambientale, partecipazione e senso di comunità, che coinvolge le nuove generazioni e le rende protagoniste della cura del territorio – dichiara l’assessore alla cura Filippo Giomini che è stato a salutare la prima classe in partenza – Prendersi cura degli spazi pubblici significa rispettare i luoghi della comunità ed è importante che ragazze e ragazzi possano sperimentare direttamente il valore dei piccoli gesti e comprendere come ciascuno possa fare la propria parte. Grazie a tutti e a tutte loro e grazie ai loro insegnanti e alla scuola che come sempre fanno dimostrazione di grande sensibilità”.

Il calendario proseguirà nei prossimi giorni con quattro classi (le 4° A, B, C, D) della scuola primaria Marmocchi e, ad inizio novembre, con la classe 5ª A della primaria Calamandrei. Complessivamente sette classi e oltre 160 studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo 1 coinvolti nell’iniziativa mentre sono in fase di programmazione le attività che vedranno protagoniste le scuole dell’Istituto Comprensivo 2.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Comune di Poggibonsi, che ha sostenuto la campagna e contribuito alla fornitura dei kit necessari per le attività.