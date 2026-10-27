Poggibonsi: mensa scolastica, sconti per le famiglie con più figli

Novità per le tariffe del servizio di mensa scolastica. La Giunta comunale ha approvato un sistema di agevolazioni tariffarie che hanno l’obiettivo di raccogliere le esigenze delle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio, introducendo riduzioni progressive sul costo del pasto.

Le agevolazioni sono già operative e sono state introdotte lasciando chiaramente inalterate le esenzioni e agevolazioni già presenti per i redditi minimi e l’esenzione totale per casi riconosciuti dai servizi sociali.

La novità. Alle famiglie viene applicato uno sconto del 15% sul costo del pasto per il secondo figlio e una riduzione del 30% per il terzo figlio e per ciascun figlio successivo. Le agevolazioni vengono applicate in maniera automatica.

“È un tema sul quale abbiamo lavorato in questi mesi in vista del prossimo bilancio di previsione – dice la sindaca Susanna Cenni – Abbiamo condiviso, anche con le famiglie, la necessità di introdurre misure utili a garantire la sostenibilità del servizio per chi ha più figli che usufruiscono contemporaneamente della mensa scolastica. Misure che si accompagnano a quelle già presenti a tutela delle fragilità maggiori”.

La misura nasce da un percorso di confronto e approfondimento avviato nei mesi scorsi. L’adeguamento Istat delle tariffe introdotto nello scorso gennaio, introdotto senza toccare la fascia più fragile, è stato accompagnato dalla volontà di individuare strumenti capaci di introdurre ulteriori forme di tutele rispetto a quelle presenti.

“Facciamo continuamente i conti con i vincoli della spesa corrente e con margini di manovra sempre più limitati – dice Cenni – L’aumento dei costi energetici sta da mesi mettendo a dura prova tutti i Comuni. In uno scenario affatto banale, il nostro impegno resta quello di far fronte alle esigenze della comunità cercando di garantire qualità dei servizi e tenuta dei conti pubblici. Le agevolazioni introdotte per le famiglie con più figli vanno proprio in questa direzione così come la nostra costante attenzione nel monitorare il servizio per renderlo sempre migliore”.