Radicofani, inaugurata la nuova sede della Misericordia

La Misericordia di Radicofani ha una nuova casa. La sede operativa della Confraternita è stata costruita nella zona industriale, ed è stata interamente finanziata da un benefattore privato. È stata inaugurata, nei giorni scorsi, alla presenza di molti cittadini, del sindaco Francesco Fabbrizzi e della presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, oltre ovviamente al presidente della Confraternita Alessandro Nutarelli. Per l’associazione è il coronamento di un percorso lungo anni e un salto di qualità per spazi, efficienza e logistica.

Visibilmente soddisfatto, il presidente Nutarelli afferma: «Dopo anni di lavoro e di sacrifici,grazie soprattutto al buon cuore di un benefattore, la nostra associazione ha finalmente una sede all’altezza. Con un’ampia autorimessa e tutti i servizi necessari, i volontari potranno lavorare nelle condizioni migliori e rafforzare le attività. È una grande gioia per noi e per la comunità, e un aiuto concreto per chiunque si troverà ad affrontare un’emergenza o un problema di salute. La partecipazione dei cittadini all’inaugurazione ci ha dimostrato che Radicofani ci è vicina e ci sostiene».

Il valore della nuova sede si capisce guardando l’area che la Misericordia serve. Il territorio di Radicofani è vasto e poco popolato, lontano dai grandi centri e dai principali ospedali. Qui la Confraternita è spesso il primo e uni co riferimento per chi ha bisogno di soccorso o di assistenza. Il suo lavoro si regge sull’impegno dei volontari e sulla fiducia della comunità.

Il Comune apprezza questa preziosa attività di volontariato, assistenza sociosanitaria e protezione civile, che fa della Misericordia un presidio essenziale per i residenti. Per il Sindaco Fabbrizzi la nuova sede va oltre il valore dell’edificio: «Rafforza la rete dei servizi essenziali del nostro Comune, e sono proprio servizi come questo a trattenere i residenti e a contrastare lo spopolamento. Il nostro modello di sviluppo per la Val d’Orcia mette al centro un equilibrio virtuoso tra la valorizzazione turistica e la tutela della comunità locale. Accogliere visitatori da tutto il mondo è una risorsa, ma la nostra priorità assoluta resta la qualità della vita di chi qui vive e lavora tutto l’anno. Potenziare il soccorso e l’assistenza significa dare sicurezza ai residenti e motivi concreti per continuare a scommettere sul futuro dei nostri paesi».

La presenza della presidente della Provincia, Agnese Carletti, ha confermato l’attenzione delle istituzioni per il volontariato che opera nelle zone più periferiche della provincia. Con la nuova sede la Misericordia di Radicofani rafforza il proprio impegno di prossimità e potrà rispondere più rapidamente a ogni richiesta di aiuto. Può contare sulla generosità di chi ha reso possibile l’opera e sul sostegno costante del Comune.