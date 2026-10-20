Turismo lento: Poggibonsi ‘cammina’ fra olivi, arte e tradizione francescana

Un trekking tra gli olivi ‘raccontando storie’. Domenica 25 ottobre torna la “Camminata tra gli olivi” promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e il Comune, per l’occasione, propone un percorso suggestivo tra paesaggio, arte e tradizione francescana. Un itinerario che si snoda tra Pian de’ Campi, San Lucchese e Badia legato all’800° anniversario dal transito di San Francesco.

“Un itinerario immerso nella natura, nella storia e nella cultura locale per valorizzare il nostro patrimonio agricolo e oleario ma anche le bellezze del territorio e i racconti che fanno parte della nostra identità – spiega l’assessora al turismo Lisa Valiani – Cammineremo attraverso un area di straordinaria bellezza legata anche alla memoria francescana di questi luoghi e non distante da tutta la zona della Fortezza coinvolta in un fine settimana speciale legato all’inaugurazione del nuovo Archeodromo. Un’esperienza originale e bella con cui vogliamo far conoscere e promuovere il territorio. Un impegno per il turismo lento che portiamo avanti attraverso azioni diverse e sempre grazie a sinergie e collaborazioni con tante associazioni del territorio che anche questa volta ci sono e che per questo ringrazio”.

La “Camminata tra gli olivi” di domenica 25 ottobre sarà accompagnata da guide dell’associazione Bellavista Escursioni insieme a Pro loco e Laboratorio Marmocchi, con la partecipazione del Rotaract Club Valdelsa e in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Poggibonsi.

L’itinerario

Dalla Virtus a Pian de’ Campi. Partendo dalla Virtus la camminata segue la ciclopedonale per Colle ripercorrendo i luoghi della storica battaglia di Poggio Imperiale del 1479 (immortalata nel celebre affresco della Sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena). Arrivati in Pian de’ Campi, sosta alla chiesetta di San Lorenzo, legata al leggendario incontro del 1213 tra San Francesco e San Lucchese lungo le antiche vie di pellegrinaggio.

Verso la Basilica di San Lucchese: il cammino prosegue incrociando la località Volponi — antico luogo di accoglienza pellegrinale della Magione di San Giovanni al Ponte di Bonizio — fino a raggiungere la Basilica e il Convento di San Lucchese, immersi negli oliveti. Qui, nel 1221, Lucchese da Gaggiano e la moglie ricevettero da San Francesco l’abito del Terz’Ordine. Tra le testimonianze artistiche spicca la tela seicentesca del Santo protettore civico, che richiama le opere di carità e i miracoli legati alla semplicità e alla triade agricola mediterranea (frumento, vite e olivo).

Il Castello di Badia: costeggiando la località La Sassa l’itinerario si conclude presso il castello di Badia, insediato sui ruderi della storicamente fondamentale Abbazia di San Michele Arcangelo a Marturi.

Degustazione olio: durante la sosta per il pranzo a sacco, presso il Chiostro della Basilica di San Lucchese, la passeggiata si arricchirà di un momento conviviale con la degustazione di olio nuovo offerto da Fiorentini – Azienda Agricola Caligiano.

Informazioni tecniche:

Ritrovo: parcheggio Virtus (in via dei Cipressi, 2) ore 9

Orario di partenza: ore 9:15

Pranzo: al sacco

Orario di arrivo: ore 16:30 circa c/o Parcheggio Unione Sportiva Virtus Poggibonsi

Durata: ore 7:00 con le soste per le visite compreso il pranzo al sacco

Lunghezza: 7,5 km

Difficoltà: media

Dislivello: Ascesa totale m. 140

Informazioni

L’evento è gratuito e si consiglia l’utilizzo di scarpe tassellate.

Assicurazione obbligatoria (tranne gli iscritti F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo) da attivare entro le ore 12 del 24/10/26 fornendo nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico al +39 0577 986266 (lunedì/venerdì 9-13 anche per info) o scrivendo a [email protected].

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da definire.