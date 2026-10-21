Tra Borghi e Cantine, il 22 ottobre tappa a Bettolle con Walter Redaelli

Con il quarto appuntamento di Tra Borghi e Cantine, con l’Autunno nel Piatto, la carovana incontra il maestro Walter Redaelli che quest’anno a gennaio, durante Wine&Siena 2026 si è aggiudicato il premio per Borghi e Cantine 2025. Il 22 ottobre quindi siamo a Bettolle con la cucina del Ristorante Redaelli e la sua arte che elabora i sapori toscani. Ad accompagnare i piatti, il Nobile di Montepulciano Docg della Cantine Le Bertille e su La Dolce Strada “Dolci Senesi” con i suoi Panforti e Ricciarelli di Siena Igp.

Continua dunque l’ottava edizione di Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il gusto. Nove appuntamenti in questo autunno 2026 per scoprire “L’autunno nel piatto”, tra sud, centro e nord della provincia di Siena, nei borghi storici, dove la cucina, il gusto prendono vita. E raccontano la storia, incontrandosi con le denominazioni Doc o Docg che si estendono sul territorio. La formula non cambia: un appuntamento a settimana il giovedì alle 20.30, ristorante, borgo, cantina si uniscono per proporre al meglio la propria personale interpretazione di un tema. La Cantina offre un omaggio ai presenti. Una giuria vota e il premio verrà consegnato durante Wine&Siena 2027. Tutta la carovana di Tra Borghi e Cantine, i vini scelti e le sue proposte, infatti portano dritto verso il primo grande evento dedicato al vino italiano che si svolge a Siena. Anche quest’anno protagonisti Coripanf e Panforte e Ricciarelli di Siena Igp che si potranno scoprire sulle tavole dei diversi appuntamenti.

Il menù del 22 ottobre. Al Ristorante Walter Redaelli, con i vini della Cantina Le Bertille, come Antipasto ci sarà il Timballo di Cipolle con pecorino delle Crete Senesi e sfoglia di riso nero, a valorizzare i sapori ci sarà le Bertille L’Attesa Toscana Igt 2024. Come Primo piatto, Minestra di ceci e farro sfoglia di pane, goccia di olio extra vergine di oliva nuovo con l’abbinamento di Le Bertille L’Attesa Toscana Igt 2024. Come Primo piatto ci sarà anche il Raviolo di Cervo e Verza, porcini, crema di patate e ribes. In questo caso l’abbinamento è con le Bertille Rosso di Montepulciano Doc 2022. Eccoci al Secondo: Coscia di anatra ripiena con alghe, Cinta senese e castagne. Insieme, ad esaltare i sapori, le Bertille Vino Nobile di Montepulciano Docg 2020. Immancabile il Dessert con La Zucca gelato al Ricciarello e Panforte di Siena Igp e Ricciarelli Panforte di Siena Igp.

Tutto il cartellone di Tra Borghi e Cantine. Il 29 ottobre, virata, e si va a nord, a Poggibonsi, a Ristolio dove i piatti al sapore d’autunno saranno accompagnati dai vini di Fattoria le Fonti, Chianti Classico Docg sui “Sentieri del Gusto”, mentre La Dolce Strada scopri l’igp ci fa incontrare Masoni Pietro e i suoi Igp di Siena, Panforte e Ricciarelli. Nuovo giovedì, nuova direzione e il 5 novembre la destinazione è Rapolano Terme con l’Osteria Il Granaio e “Fuori Sentiero” i vini dell’Azienda Agricola Casagori di Pienza Igt. Sulla Dolce Strada in questo caso incontreremo La Fabbrica del Panforte. Il 12 novembre, invece, l’appuntamento è all’Osteria Bottega dell’Abate a Monteriggioni con i vini del Podere Casetto Chianti Classico Docg sui “Sentieri del Gusto”, La Dolce Strada ci accompagna alla Pasticceria Sinatti. Il 19 novembre, rotta di nuovo a sud con il Ristorante Betulia, a Bettolle, e i vini della Cantina Crociani, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, mentre sulla Dolce Strada si trova La Fabbrica del Panforte. Ultimo appuntamento il 26 novembre, all’Osteria del Conte di Montepulciano con i vini della Cantina Contucci, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, e la Dolce Strada invece ci fa scoprire i prodotti Igp di Siena di Fiore Siena 1827.

Il cartellone è un progetto di Confcommercio Siena – Cat Confcommercio, la Camera di Commercio Arezzo-Siena e Vetrina Toscana, ovvero il progetto della Regione Toscana e di Unioncamere Toscana nato per promuovere il turismo enogastronomico, valorizzando i prodotti tipici, i ristoranti, le botteghe e i produttori locali in un’ottica di sostenibilità e filiera corta. Gli appuntamenti hanno la collaborazione di Fisar Siena Valdelsa, Fisar Valdichiana, l’Istituto alberghiero Artusi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli di Siena, Coripanf, cioè il Comitato per la Promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena, e la Città del Cristallo. Insieme a Borghi e Cantine torna “La Dolce Strada, trova l’Igp”, momenti in cui il menù e i piatti prescelti si incontrano con Ricciarelli, Panforte di Siena Igp o vini di altri territori, insomma i valori della ristorazione, i profumi e i sapori dei vini, l’autunno si sommano e incrociano con tipicità e qualità.

Per informazioni si può consultare il sito www.borghiecantine.it e la pagina fb Confcommercio (Siena). Quest’anno le singole tappe saranno seguite passo passo grazie alla collaborazione con l’influencer Valentina Papandrea, Vino Tacchi e Sushi, e dalla pagina you tube Borghi e Cantine https://www.youtube.com/channel/UC21JqS2oHEAPGQ2w7Fww7xw. Per prenotazioni occorre contattare le singole strutture di ristorazione.