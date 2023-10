Contrada dell’Onda, notizie e prossimi appuntamenti

Martedì 31 ottobre appuntamento con Halloween dei Piccoli Delfini: ore 19:30 ritrovo nel rione per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”, alle 20:30 pizza in Società e a seguire musica con il Dj set degli addetti. Per info e prenotazioni: Ondapp, oppure contattare Chiara Fineschi o Beatrice Castagnini.

Venerdì 10 e sabato 11 novembre tornano le serate nel frantoio con le cene dell’olio nella Società Giovanni Dupré. Venerdì 10 saranno in cucina Laura Moraca & Co., sabato 11 Stefania, Lorenzo & Co. Per info e prenotazioni: Ondapp o contattare Marco Carletti, Giancarlo Monari o Fabrizio Monelli.

La Commissione di Solidarietà della Contrada organizza un corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Il corso si terrà nei locali della Società Giovanni Dupré in due serate, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Per informazioni contattare: Daniela Fratagnoli; Rossella Marraccini; Francesca Orazioli e Giulio Faraoni 3341336428.