Montalcino, nuovi costumi per il gruppo folcloristico del Trescone

Il gruppo folcloristico comunale del Trescone si prepara a indossare i nuovi abiti, realizzati nell’ambito di un progetto promosso dall’Amministrazione comunale per rinnovare i costumi e continuare a valorizzare una delle espressioni più caratteristiche dell’identità montalcinese.

I nuovi costumi saranno presentati venerdì 23 ottobre alle ore 17:30 presso il Loggiato del Palazzo Storico Comunale in Piazza del Popolo, in occasione dello svelamento dell’opera che verrà assegnata al quartiere vincitore della 68ª Sagra del Tordo – a Montalcino dal 23 al 25 Ottobre 2026.

Il rifacimento degli abiti nasce dalla volontà di garantire al Trescone la possibilità di proseguire la propria attività con costumi rinnovati, nel rispetto della tradizione e del ruolo che il gruppo ricopre durante le principali feste identitarie della città. Il Trescone, infatti, accompagna con le proprie esibizioni i momenti più significativi delle celebrazioni montalcinesi, contribuendo a mantenere viva la memoria delle espressioni popolari e a trasmetterle alle nuove generazioni.

Il rifacimento degli abiti è stato necessario per garantire la continuità stilistica e la coerenza storica con il repertorio già esistente, costituito da abiti ispirati alla tradizione popolare della prima metà del XIX secolo nell’area toscana. La relazione progettuale, firmata da Vanessa Nencini e Alessio Rosati, documenta un percorso approfondito che ha preso in esame i costumi precedenti, i materiali tessili, la palette cromatica, i modelli sartoriali e i dettagli decorativi e di guarnizione. Un lavoro che ha permesso di individuare gli elementi da conservare e quelli da rivedere, conciliando il rispetto della tradizione con le esigenze di una nuova realizzazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei tessuti e alla riproduzione delle caratteristiche degli abiti storici. Per i costumi maschili sono stati mantenuti i tessuti rigati e le tinte unite, mentre per quelli femminili sono stati selezionati anche tessuti a piccole fantasie floreali, stampate o realizzate in tessitura. La scelta dei colori ha seguito l’impronta autunnale della palette originaria, con tonalità di marrone, ruggine, aranciato e rosso, accompagnate da accenti più freddi. Studi e scelte progettuali che hanno portato i nuovi abiti a inserirsi con coerenza nel patrimonio già esistente del Trescone.

L’intervento, per un ammontare di circa 19mila euro, si inserisce nell’impegno del Comune di Montalcino per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, riconoscendo nelle feste storiche, nei cortei e nei gruppi della tradizione elementi fondamentali della memoria collettiva e dell’identità del territorio. Con il rinnovo dei costumi del Trescone, Montalcino investe dunque nella continuità delle proprie tradizioni: un patrimonio che appartiene alla comunità e che, attraverso la partecipazione e la cura dei suoi simboli, continua a vivere e a rinnovarsi nel tempo.