Il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli ed il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Nafi, annunciano con soddisfazione che l’ordine del giorno del consiglio comunale del 26 novembre prevede il punto inerente all’autorizzazione agli uffici per avviare il percorso finalizzato all’acquisizione del complesso immobiliare (ex uffici postali), del ‘Cappellone’ in Piazza del Popolo, per il quale esiste una proposta preliminare con l’attuale proprietà.

L’obiettivo è quello di riaprire l’affaccio storico in tempi rapidi e restituire alla comunità la completa funzione pubblica ad un luogo di grande valore storico, architettonico, urbanistico e sociale.

Attraverso l’acquisto del corpo immobiliare, articolato su tre livelli, in passato adibito ad Ufficio Postale (dal 1967 al 2000) e quindi attraverso la completa disponibilità del bene, l’Amministrazione Comunale intende infatti restituire a Piazza del Popolo uno dei suoi tratti più autentici, ossia la quotidianità urbana del panorama sulle pendici sottostanti e creare inoltre uno spazio a disposizione della cittadinanza, dedicato alla cultura, alla socialità, alle attività ricreative, alle esposizioni e ai servizi, con particolare attenzione all’accessibilità e alla partecipazione di tutte le fasce della popolazione.

Il progetto ha trovato una prima realizzazione nel 2022 con l’apertura di “Restituire Affacci”, cioè con il concreto recupero e la valorizzazione di un piccolo ambiente già di proprietà comunale, di circa quattro metri quadrati, dal quale è possibile ammirare il paesaggio della Val d’Orcia.

L’acquisizione dell’immobile, proprietà privata dal 2005, articolato su tre livelli e accessibile dalla Loggia, rappresenta un ponto di arrivo da tempo perseguito ed il naturale sviluppo di questo progetto che prevede di recuperare l’intero complesso e restituirgli una nuova funzione pubblica mediante la riapertura dell’affaccio storico.

L’operazione si inserisce inoltre in una più ampia strategia di implementazione del patrimonio pubblico dei luoghi storici ed identitari (tra cui S. Antonio già acquistato e S. Agostino in corso di definizione il comodato d’uso per 40 anni) con lo scopo di favorire la rigenerazione urbana, intesa non soltanto come recupero architettonico, ma come occasione per riportare vita, funzioni e nuove opportunità all’interno degli spazi storici ed in questo caso della piazza della Città.

Con l’autorizzazione del consiglio comunale volta all’acquisto dell’intera proprietà il Comune compie un passo concreto verso la realizzazione di un progetto che punta a coniugare tutela del patrimonio, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di aggregazione, ma soprattutto sulla restituzione alla comunità di un luogo che appartiene alla memoria e all’identità di Montalcino e da sempre desiderato dai cittadini Ilcinesi.