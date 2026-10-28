Benvenuto Brunello 2026, a Montalcino cinque giorni di degustazioni

Montalcino torna al centro della scena del vino internazionale con cinque giorni di degustazioni, masterclass e incontri tra produttori, stampa, operatori del settore ed enoappassionati. L’appuntamento è dal 19 al 23 novembre con la 35ª edizione di Benvenuto Brunello, la manifestazione di punta del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, che riunirà al Chiostro di Sant’Agostino giornalisti, wine expert, stakeholder e winelover italiani e stranieri. Protagoniste degli assaggi – in vista del debutto commerciale a gennaio 2027- le nuove annate di 116 cantine: Brunello di Montalcino 2022, Brunello Riserva 2021 e Rosso di Montalcino 2025.

Confermato anche quest’anno il doppio format della manifestazione che ha fatto da apripista al sistema delle anteprime enologiche italiane. Si parte giovedì 19 novembre (ore 11-17) con le degustazioni tecniche servite dai sommelier e riservate ad una selezione della stampa specializzata nazionale e internazionale, che proseguiranno anche venerdì 20 novembre (ore 9-17), prima del cocktail dinner gala su invito. Da sabato 21 novembre il Chiostro passerà il testimone ai 116 produttori, protagonisti dei tradizionali walk-around tasting aperti anche ai Brunello lover, agli operatori della ristorazione e delle enoteche e ai sommelier. La stessa giornata vedrà inoltre il Teatro degli Astrusi ospitare, a partire dalle 9.30, la consueta presentazione dell’annata agronomica 2026 e la valutazione della vendemmia 2022 secondo il modello Brunello Forma. A seguire, il talk “Made in Italy: costruire valore nel tempo | identità, reputazione, attrattività”, moderato dal vicedirettore del Corriere della Sera Luciano Ferraro, e la consegna del premio Leccio d’Oro. A chiudere la mattinata sarà lo svelamento della piastrella celebrativa dedicata alla vendemmia 2026, che porterà quest’anno la firma di Vespa, lo scooter italiano più famoso al mondo. I banchi di assaggio torneranno ad animare il Chiostro anche domenica 22 e lunedì 23 novembre (ore 10-18).

Tre gli appuntamenti in calendario sul fronte delle masterclass. Si comincia sabato 21 novembre (ore 15) con il wine educator James Smith (@winewithjimmy), protagonista di un approfondimento in lingua inglese (a pagamento). Domenica 22 novembre (ore 11) sarà invece la volta della Master of Wine Cristina Mercuri, alla guida di una seconda degustazione tematica (a pagamento). A chiudere il programma, lunedì 23 novembre, la masterclass condotta dal Master of Wine Gabriele Gorelli (solo su invito).

Info e biglietti: https://www.benvenutobrunello.com/