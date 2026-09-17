Trasporti, nuovo punto di interscambio per gli studenti a Torrenieri

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Montalcino introduce una nuova modalità di organizzazione del trasporto degli studenti, attraverso la valorizzazione della stazione di Torrenieri come punto di interscambio e di attesa per i collegamenti verso Montalcino, San Giovanni d’Asso, Siena e l’area montana.

L’intervento rientra nel progetto di realizzazione dell’Hub di accoglienza per viaggiatori e studenti, pensato come punto di intersezione e scambio del sistema di trasporto pubblico locale e, in particolare, a servizio degli studenti che frequentano gli istituti scolastici di Montalcino e San Giovanni d’Asso.

La nuova organizzazione della mobilità si inserisce anche nel quadro dell’avvio delle attività dell’Istituto Professionale Agrario nella nuova sede di San Giovanni d’Asso. Questa novità rende infatti necessaria una revisione dei collegamenti del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di garantire corse e coincidenze più funzionali agli orari scolastici.

La stazione di Torrenieri diventa così un punto di incontro e di scambio nel quale gli studenti potranno attendere la coincidenza per proseguire il proprio viaggio, infatti, grazie alla collaborazione tra Comune di Montalcino, Ferrovie dello Stato e Misericordia di Torrenieri, gli studenti, che sosteranno a Torrenieri per poi ripartire per le loro destinazioni scolastiche, potranno usufruire degli spazi della stazione, dove è stata predisposta un’area di attesa adeguatamente attrezzata.

I locali della stazione utilizzati per l’accoglienza sono infatti in concessione alla Misericordia di Torrenieri da parte di Ferrovie dello Stato, e questa disponibilità consente di mettere a disposizione degli studenti uno spazio coperto nel quale attendere le coincidenze in condizioni di maggiore sicurezza e comfort. Il Comune ha inoltre provveduto all’acquisto di specifici arredi urbani destinati all’Hub di accoglienza, con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali alle attività di accoglienza e aggregazione degli studenti.

Per garantire il corretto funzionamento dell’area antistante la stazione e favorire l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, sono previsti specifici orari per il divieto di sosta, in corrispondenza dei momenti di arrivo e partenza degli studenti. Il divieto di sosta, valido esclusivamente durante il periodo scolastico, è previsto: dal lunedì al giovedì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 14.00 alle 14.30 e il venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 16.30 alle 17.00.

Nelle restanti fasce orarie e nei giorni indicati dalla segnaletica sarà possibile utilizzare l’area come parcheggio, secondo i seguenti orari: sabato e domenica, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 7.00 e venerdì, dalle 8.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 7.00. Per rendere immediatamente riconoscibili le nuove disposizioni, alla segnaletica già presente nell’area sarà aggiunto un apposito pannello integrativo con l’indicazione degli orari e della validità delle limitazioni durante il periodo scolastico.

La nuova organizzazione punta quindi a mettere a disposizione degli studenti un punto di interscambio funzionale, sicuro e organizzato, capace di accompagnare la riorganizzazione del trasporto scolastico e di ridurre i disagi legati ai tempi di attesa e alle coincidenze.