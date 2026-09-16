Unisi, record al test di Professioni Sanitarie: 729 partecipanti a Siena

Si è tenuto il 16 settembre 2026 il test di ammissione ai corsi di laurea triennali in Professioni Sanitarie dell’Università di Siena per l’anno accademico 2026/2027.

In totale gli iscritti al test sono stati 798, in netto aumento rispetto agli anni precedenti (nel 2025 erano stati circa 600). I partecipanti alla prova del 16 settembre sono stati 729 (erano 580 nel 2025).

La convocazione era fissata per le ore 8:30 presso i complessi didattici San Niccolò e Le Scotte a Siena. Il test nazionale è iniziato alle ore 11:00 ed ha avuto una durata di 100 minuti.

Quest’anno sono 464 i posti disponibili: 437 destinati ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati, e 27 per i cittadini non comunitari residenti all’estero.

Sono in tutto 11 i percorsi di studio triennali delle Professioni Sanitarie: Dietistica, Fisioterapia, Igiene Dentale, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.

Resta fissata al 3 novembre la scadenza per l’immatricolazione agli altri corsi di laurea triennale ad accesso libero. Tutte le informazioni sui corsi sono pubblicate sul sito di Ateneo (www.unisi.it) e su OrientarSi (orientarsi.unisi.it/studio).