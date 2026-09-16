Marmocchi: una nuova e temporanea organizzazione

Mentre procede velocemente l’attività di verifica, Comune e Scuola hanno lavorato per garantire la ripartenza per tutti domani 17 settembre. Riprende infatti l’attività didattica della scuola Marmocchi con una nuova e temporanea organizzazione.

Procedono le verifiche tecniche stabilite in seguito all’improvviso distacco di una consistente porzione di intonaco che si è verificato nel fine settimana in un locale destinato ai collaboratori scolastici. A seguito dell’episodio e delle prime verifiche è stato deciso in via precauzionale di effettuare ulteriori indagini strumentali su tutti gli spazi, così da verificare le condizioni di tutti gli ambienti e assicurare la piena e sicura fruibilità e tutelare la sicurezza degli alunni e del personale.

Le verifiche sono in corso e con l’obiettivo di garantire certezza agli studenti e alle famiglie circa la ripresa delle attività didattiche, Amministrazione e Scuola hanno lavorato in piena sinergia per costruire una soluzione temporanea per consentire a bambine, bambini e ragazzi di tornare in classe.

Domani, 17 settembre e venerdì 18 settembre le classi della scuola primaria delle Marmocchi faranno lezione presso la scuola Pieraccini, mentre le classi della scuola secondaria di primo grado svolgeranno le lezioni presso la scuola Vittorio Veneto.

Questa riorganizzazione comporterà una temporanea rimodulazione dei servizi di trasporto scolastico e mensa e degli orari delle attività.

Gli uffici scolastici e comunali sono al lavoro per definire gli aspetti organizzativi e le famiglie interessate stanno ricevendo una specifica comunicazione con tutte le informazioni operative.

Amministrazione e Scuola continueranno a seguire la situazione con la massima attenzione e a fornire alle famiglie ogni aggiornamento utile, sopratutto legato agli esiti delle verifiche che si auspica di poter avere entro venerdì 18 settembre.