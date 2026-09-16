Colle, “Le eccellenze” al Teatro del Popolo per il rischio maltempo

A causa del rischio maltempo, lo spettacolo “Collettivo 2026 – Le eccellenze di Colle di Val d’Elsa“, previsto in piazza Arnolfo, si terrà al Teatro del Popolo, sempre domani giovedì 17 settembre alle ore 21.15. Inserita nel programma della prima edizione del Festival dello Sport, la serata racconterà la città attraverso le canzoni, le imprese sportive, i luoghi di incontro e le storie delle persone che ne hanno accompagnato la crescita. Lo spettacolo attraverserà le diverse epoche, dagli anni Sessanta fino a oggi, intrecciando musica dal vivo, immagini, filmati, racconti e testimonianze. Un viaggio nella memoria collettiva della città che metterà insieme artisti, sportivi e protagonisti della vita colligiana, facendo emergere il legame fra esperienze personali, luoghi simbolo e trasformazioni sociali e culturali.

L’accoglienza del pubblico sarà accompagnata da una selezione musicale curata da Carmelo Arena. L’apertura ufficiale è curata da Alice Spinelli, direzione artistica dello spettacolo. Da quel momento musica e sport diventeranno il filo conduttore di un racconto costruito per generazioni.