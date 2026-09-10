Colle Val d’Elsa, infrastrutture e SS68: incontro sulla viabilità della Valdelsa

Un’iniziativa rivolta alla cittadinanza di Colle e di tutta la Valdelsa per un tema molto importante: la viabilità. Il circolo di Colle di Fratelli d’Italia invita i cittadini per giovedì 17 settembre, alle ore 21 presso la sede della Misericordia per un convegno dal titolo: infrastrutture per la Valdelsa, con uno speciale focus sulla statale 68, strada vitale per la zona.

La SS68 è una strada di vitale importanza per la Valdelsa, in quanto collega la zona con il Volterrano e la costa di Cecina, quindi Livorno, ma anche perché collega i principali centri valdelsani: da Poggibonsi a Colle e poi su fino le Grazie, Campiglia e Castel San Gimignano.

“Vogliamo tornare a parlare di viabilità, e di una strada che attende di essere messa in sicurezza da 60 anni – ha spiegato Mauro Marruganti, responsabile di FDI a Colle – un tema collegato in maniera indissolubile allo sviluppo industriale e turistico dell’intera Valdelsa”.

Infatti negli anni più volte sono stati presentati progetti per ammodernare la SS68, ma questi purtroppo sono rimasti lettera morta, con una strada che oggi è obsoleta e inadatta al traffico odierno.

“Vogliamo invitare i cittadini, le imprese, le attività per un confronto sulla viabilità colligiana – continua Marruganti, e insieme cercheremo delle risposte, dialogando con Anas e il governo”.

All’incontro sarà presente, in veste di relatore, l’On. Francesco Michelotti, il quale da sempre ha preso a cuore il tema della viabilità e della statale 68.

Saranno presenti anche i Consiglieri Regionali Tucci e Capecchi.

Una serata aperta a tema infrastrutture, con la voglia di ricollegare, finalmente, i territori di Valdelsa e Val di Cecina.