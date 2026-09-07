Colle di Val d’Elsa, il resoconto di metà mandato del Sindaco

Martedì 8 settembre, alle ore 21, il sindaco Piero Pii e la Giunta comunale incontreranno la cittadinanza nel Saloncino del Teatro del Popolo a Colle per il resoconto di metà mandato. L’iniziativa sarà un momento di confronto sul lavoro svolto nei primi due anni di amministrazione, sui progetti già avviati e sulle priorità da affrontare nella seconda parte del mandato. Arrivati a due anni di mandato, durante l’incontro ci sarà spazio per temi centrali per il presente e il futuro di Colle di Val d’Elsa: dalla riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione pubblica alla situazione dell’ascensore del Baluardo, fino al percorso di rigenerazione della Fabbrichina e agli interventi per la tutela e la valorizzazione del Parco fluviale dell’Elsa.