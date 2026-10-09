Colle Val d’Elsa, dal 16 al 18 ottobre torna V.I.A. sulla Francigena

Manca una settimana a V.I.A. – Vivere, Incontrare, Assaporare, l’evento nazionale dedicato alla Via Francigena che, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, porterà il cammino dentro la vita della città. Tre giornate di incontri, cinema, attività per le scuole, confronto tra territori e trekking per vivere la Francigena come esperienza educativa, culturale e sociale. Promossa dal Comune di Colle di Val d’Elsa e giunta alla seconda edizione, V.I.A. coinvolgerà studenti, bambini, cittadini, associazioni, amministratori e operatori economici, rafforzando il legame tra il cammino e la comunità locale.

“Con V.I.A. – dichiara Carlotta Lettieri, assessore al Turismo e al commercio di Colle di Val d’Elsa – vogliamo far uscire la Francigena dalla sola dimensione di itinerario e portarla nella vita quotidiana della città. Il cammino può diventare un’occasione concreta di educazione, inclusione, incontro e sviluppo sostenibile. Durante la manifestazione presenteremo anche “Colle accoglie i pellegrini”, la nuova rete che coinvolge attività commerciali, ristoranti, bar e strutture ricettive per rendere l’accoglienza un progetto condiviso e duraturo”.

Venerdì 16 ottobre, dalle ore 11 alle 13 al Teatro del Popolo, “Francigena Lab – La vita come viaggio” coinvolgerà gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori della provincia di Siena. Interverranno l’Associazione Europea delle Vie Francigene e lo psicoterapeuta e formatore Stefano Bartoli. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Scuola sulla Via”. Alle ore 16, nel Saloncino del Teatro del Popolo, “Visioni in cammino” porterà il pubblico dentro il Francigena Film Festival, diretto da Giovanni Guidelli, con una selezione di opere dedicate al viaggio e la proiezione del cortometraggio vincitore dell’edizione 2026.

Sabato 17 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30 con ritrovo a Porta Nova, “Francigena Kids – Giocare la Via” accompagnerà i bambini delle scuole primarie alla scoperta del cammino attraverso attività ludiche ed educative. Alle ore 16.30, nel Saloncino del Teatro del Popolo, il forum “Storie in cammino” metterà a confronto il modello sviluppato a Colle con le esperienze dei Comuni di Proceno, Sutri e Altopascio. Spazio anche ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione con “Via Francigena For All” dell’associazione B-Free e il progetto “HIKE4ALL” dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

Domenica 18 ottobre, dalle ore 10.30 alle 16.30, il gran finale con “Camminare Colle”, trekking aperto alla cittadinanza lungo la Via Francigena nel territorio colligiano. Guide, scuole, associazioni, cittadini e rappresentanti dell’Associazione Europea delle Vie Francigene percorreranno insieme il cammino, vivendo direttamente il paesaggio e la comunità.