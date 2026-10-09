Siena, avviso pubblico per selezionare un archeologo

Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso per la selezione di un archeologo esterno all’amministrazione che entrerà a far parte del Nucleo tecnico comunale per le procedure di Valutazione ambientale strategica (Vas) e Valutazione di incidenza ambientale (VincA).

La selezione è rivolta a professionisti in possesso di un titolo di studio attinente alla figura richiesta, iscritti negli Elenchi degli operatori abilitati dal Ministero competente e con almeno cinque anni di comprovata esperienza professionale, maturata in ambito pubblico o privato, in materia di beni architettonici, storico-culturali e in zone sottoposte a vincolo o interesse archeologico. Possono partecipare anche dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza.

L’incarico avrà una durata di cinque anni e prevede un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario, per la partecipazione alle sedute del Nucleo tecnico.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre sabato 24 ottobre 2026, utilizzando l’apposito modello e allegando il curriculum formativo e professionale sottoscritto e la copia di un documento di identità in corso di validità. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], da una casella pec, con domanda e allegati in formato pdf firmati digitalmente, oppure consegnata a mano al servizio Protocollo e Archivio del Comune di Siena, in Piazza del Campo 1. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico preselezione componenti Nucleo tecnico comunale Vas e VincA – domanda di partecipazione per Archeologo”.

L’avviso e il modello di domanda sono disponibili al link https://www.comune.siena.it/novita/avviso-pubblico-la-selezione-di-un-componente-esterno-archeologo-del-nucleo-tecnico-comunale e, in formato cartaceo, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), a palazzo Berlinghieri, Piazza del Campo 7.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla direzione Territorio del Comune di Siena, in via di Città 81, telefonando al numero 0577/292124.