Il cda di Monte dei Paschi ha ritenuto all’unanimità congrua l’offerta di Intesa. Prima del voto sono state accolte le dimissioni di Corrado Passera a riunione in corso, che è un forte segnale di dissenso. Soprattutto perché Corrado Passera, già super ministro del governo Monti con deleghe a Sviluppo economico, Infrastrutture e dei Trasporti, era stato precedentemente amministratore delegato di Intesa guidando la fusione con Sanpaolo Imi.

Cambia dunque la posizione del cda di Mps, da ostile a favorevole. A luglio il board aveva criticato premio e sinergie, e la porta sembrava più aperta a Banco BPM. Oggi il voto è unanime, e questo rende l’offerta più credibile agli occhi degli azionisti. Il risultato è che la soglia del 66,67% da raggiungere diventa più realistica, anche se l’offerta resta formalmente “non concordata”.

Ma gli azionisti Mps hanno ora un’indicazione dell’organo che conosce meglio la banca. Ciò pesa inevitabilmente sugli investitori istituzionali, che spesso si basano su questi pareri e si consolida anche lo scenario industriale dell’operazione, compreso l’accordo con Unipol per le 635 filiali.

Il fatto che il cda di Mps abbia accolto il prezzo dell’offerta di Intesa ha un forte rilievo politico. Perché spiana la strada al governo che, secondo indiscrezioni, è orientato a dare il via libera, senza usare il golden power, e a conferire all’offerta anche il 4,86% del Tesoro.

Attualmente a Siena si discute ancora di sede, marchio e occupazione che sono cose importanti, ma anche fatti simbolici, privi di costrutto, facili da promettere e facili da svuotare.

Perché Intesa può promettere che la sede resta a Siena e poi lasciare a Siena delle stanze vuote, con 20 persone e nessuna decisione vera. Può dire: “Il marchio resta” e poi usarlo solo per 5 filiali turistiche. Può dire: “Nessun licenziamento” e poi fare 2.000 prepensionamenti volontari in 3 anni.

Se la politica vuole contare davvero, deve puntare su cose che si possono misurare e mettere per iscritto, non su slogan. Allora è importante parlare di credito alle imprese toscane, perché non conta dove sta la sede, conta dove vanno i soldi. La politica deve chiedere a Intesa quanto credito si impegna a erogare alle PMI toscane, artigiani, agricoltura nei prossimi anni. Con che tassi rispetto alla media nazionale.

Il rischio di Siena non è perdere la targa ma perdere una banca che prestava soldi a chi nessun altro prestava. La politica deve chiedere che resti a Siena una direzione territoriale con potere di delibera reale. Conta il centro decisionale non la sede legale se poi non vengono supportate le imprese e l’economia reale del territorio.

C’è poi la questione Fondazione che ha ancora una quota e un ruolo sociale enorme per Siena perché finanzia università, ospedali, cultura. Se si svende la sua quota nell’Opas, Siena perde il suo unico investitore sociale. La politica deve difendere la Fondazione, non solo la banca.

Occorre un patto vincolante, tra Intesa, Regione, Comune e sindacati, con penali se non rispettato. Come si è fatto per altre fusioni. Altrimenti tra due anni nessuno si ricorderà delle promesse di oggi.

di Fabrizio Camastra