Mps, la caduta della banca e il ruolo decisivo del sistema delle nomine

Giuseppe Mussari è stato presidente della Fondazione Mps dal 2001, poi della banca dal 2006 al 2012 e dell’Abi dal 2010 al 2013. Il suo percorso mostra come funzionava Siena: chi guidava l’ente azionista finiva per guidare la banca. Il meccanismo era circolare, la Fondazione aveva ottenuto un’eccezione alla legge per detenere la maggioranza del Monte, il 58%. Nella sua deputazione sedevano rappresentanti di Comune, Provincia e Regione, e la deputazione decideva la lista dei consiglieri da proporre per il cda della banca. La politica locale sceglieva così l’ente, l’ente sceglieva i vertici della banca, e la banca finanziava il territorio.

Non stiamo parlando di ricostruzioni giornalistiche, ma di un metodo consolidato. Gabriello Mancini, successore di Mussari alla Fondazione, ha dichiarato apertamente che la sua nomina e quella di Mussari furono decise dai maggiorenti della politica locale e regionale, con il consenso dei vertici nazionali.

Un sistema di potere riconducibile al Partito Democratico, al tempo egemone riguardo la governance di Mps. Questo passaggio è fondamentale per comprendere il sistema Siena negli anni della caduta della banca più longeva al mondo.

Nell’ottobre 2023 la Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria che vedeva imputati Mussari e Vigni per le loro responsabilità con le assoluzioni piene definitive. Anche Profumo e Viola, che guidarono la banca dopo, sono stati assolti in appello nel dicembre 2023. Perfino la causa civile con cui Mps chiedeva i danni a Mussari e Vigni è andata male: la banca l’ha persa e dovrà pagare le spese legali.

Il punto è un altro, la responsabilità politica: i processi hanno riguardato derivati e falso in bilancio, non la qualità della gestione, del credito, dei prestiti. L’assoluzione dice che non ci fu reato, non che le scelte fossero state buone. Su questo restano alcuni fatti che sono fuori discussione: Antonveneta fu pagata a un prezzo molto alto, appena prima della crisi economica, tra l’altro. Il rischio sui prestiti si accumulò in anni di crescita rapida del credito.

La Banca d’Italia aveva avvertito i vertici che serviva più capitale. Questioni che furono sotto valutate, di cui corre l’obbligo dare un giudizio politico. Perché in questa storia vi sono dei maggiorenti della politica che hanno governato il territorio e quindi la Fondazione e quindi il Monte. Tutti di centrosinistra, la maggior parte appartenenti al perimetro del Partito Democratico, locale e nazionale. Per il centrosinistra Babbo Monte rappresentava l’equivalente di un pozzo petrolifero saudita. Non vi era nei discorsi dei maggiorenti, luogotenenti, caporali e figuriamoci i soldati semplici, alcun cenno al fatto che la banca operasse in un sistema di risorse scarse, con regole di carattere economico e finanziario che non potevano essere piegate alle peculiari esigenze di Siena.

Per quanto ciò in parte è accaduto, con la Fondazione Mps: l’impianto della legge Ciampi (legge 461/1998 e decreto legislativo 153/1999), imponeva alle fondazioni bancarie di cedere il controllo delle banche. Carlo Azeglio Ciampi aveva fissato l’obbligo di dismissione, ma con scadenze prorogate dai governi successivi. Per esempio il termine contato dal 15 giugno 2003 è stato spostato a tre anni dopo il 31 dicembre 2004. Una riforma del 2001 aveva inoltre dato agli enti territoriali la maggioranza negli organi di indirizzo delle fondazioni. Dissipando equivoci, non vi è una singola “eccezione”, la Fondazione Mps ha beneficiato di un quadro normativo con scadenze mobili e deroghe, che ha permesso di restare azionista di controllo più a lungo di altre fondazioni.

Ciò ha consentito al centrosinistra di restare alla guida dell’istituto bancario senese certamente più del necessario, visto poi come è andata a finire.

La storia della scelta sbagliata di acquisire Antonveneta passa per essere la gestazione di tutti i mali, e lo è. Ma è così nella misura in cui l’operazione si sovrappose alla questione della qualità del credito erogato dalla banca, che probabilmente finì in secondo piano nel momento della trattativa con Santander, salvo poi riemergere quando la banca dovette far fronte ad aumenti di capitale, obbligati dal sistema economico finanziario.

Per anni diventeranno il simbolo dei guai di Siena. I crediti deteriorati, cioè i prestiti che imprese e famiglie non riuscivano più a restituire, avevano superato i 45 miliardi di euro nel 2016, circa un terzo di tutti i finanziamenti concessi dalla banca. Un peso nato dopo la crisi del 2008 ma iniziato prima e aggravato dall’acquisto di Antonveneta nel 2007.

Per la legge Mussari e Vigni non hanno commesso reati. Ma ciò non toglie che si possa esprimere un giudizio critico sulla gestione e conseguentemente politico.

Si può dunque giudicare il fatto che per comprare Antonveneta, pagata oltre 9 miliardi, la banca emise un bond da un miliardo (il Fresh) per limitare l’aumento di capitale a cinque miliardi e tenere la Fondazione al 50,6%. Meno capitale fresco significava una banca più fragile. Troppi obiettivi gravavano sulle spalle del profitto della banca. Si può giudicare il fatto che la Fondazione stessa si indebitò dando in garanzia quote della banca, pur di mantenere il controllo. E si può giudicare il fatto che la Banca d’Italia aveva avvertito i vertici che serviva più capitale e non fu ascoltata.

Il sistema delle nomine non è un reato, ma resta il cuore del giudizio gestionale e politico su quegli anni.

di Fabrizio Camastra