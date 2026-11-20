

Dal 9 dicembre sulla linea di trasporto pubblico su gomma 131 ‘Siena-Firenze’ sarà avviata una sperimentazione ideata da Regione ed Autolinee Toscane per far fronte ad alcune criticità segnalate dalla Provincia di Siena e legate a improvvisi sovraffollamenti che rendono difficile e scomodo l’uso del servizio per i pendolari.

In particolare Autolinee Toscane garantirà la presenza di un autista ‘di scorta’ dalle ore 16 alle ore 19, dal lunedì al venerdì, a disposizione nel caso si verifichi sovraffollamento sulle corse programmate e sia necessario attivare rapidamente una corsa bis.

Contestualmente sarà inserita in programmazione una coppia di corse in orario serale/notturno:

linea Firenze Rapida: partenza ore 21:10 da Siena, Via Tozzi – arrivo ore 22:25 Firenze, Orti Oricellari;

linea Siena ordinaria: partenza ore 22:40 da Firenze, Piazza Vittorio Veneto/Orti Oricellari – arrivo ore 00:15 a Siena con soste a Poggibonsi e Colle Val d’Elsa.

“Siamo sempre pronti ad ascoltare le necessità ed i disagi che emergono dal territorio – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – ed a lavorare con gli enti locali per trovare soluzioni che possano far fronte alle loro richieste e migliorare la qualità della vita dei cittadini, in questo caso di chi si sposta tra Siena e Firenze per lavoro o studio. Entrambe le articolazioni di questa sperimentazione saranno monitorate per i mesi di dicembre e gennaio, in modo da valutare la loro efficacia e la possibilità del loro mantenimento nei mesi successivi”.

“Apprezziamo molto la costante collaborazione con la Regione Toscana, l’assessore Filippo Boni e i tecnici e i dirigenti regionali – ha dichiarato Franco Middei, amministratore delegato di AT -. E’ questa la chiave per un continuo miglioramento del servizio di trasporto pubblico di tutta la Toscana a cui puntiamo come azienda. Il progetto nato per la linea Siena-Firenze sarà una sperimentazione soggetta ad una valutazione continua e non si limiterà a quanto già deciso ma anche ad un approfondimento di quelli che sono i temi delle difficoltà di ingresso e uscita, soprattutto dal capoluogo toscano, che impattano nella vita dei nostri clienti con un effetto a volte negativo su tempi di percorrenza e puntualità. La sperimentazione del nuovo orario per la Firenze Siena si inserisce in un piano strutturato di soluzioni a questi problemi. Abbiamo messo in campo proposte concrete, basate su interventi per il decongestionamento del traffico nel centro di Firenze, riduzione dei tempi di percorrenza e valorizzazione dell’intermodalità, che ci auguriamo possano essere positivamente valutate e autorizzate dalla Regione.”