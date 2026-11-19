E’ stato convocato in seduta straordinaria per giovedì 26 novembre alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Al primo punto all’ordine del giorno la proposta di delibera relativa alla variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell’articolo 175 del Tuel. Spazio poi alla proposta di delibera relativa al riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio e, quindi, a quella relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2027-2029 dell’istituzione Biblioteca comunale degli Intronati. L’ordine del giorno prevede quindi le proposte di delibere relative alle modifiche agli articoli 2 e 85 del Regolamento edilizio del Comune di Siena e all’approvazione dello schema di convenzione del servizio di segreteria comunale in forma associata fra i Comuni di Siena e Torrita.

Dopo l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 6 novembre e le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni. La prima è quella della consigliera Giulia Mazzarelli (Partito Democratico) in merito agli sviluppi della vicenda del cantiere Esselunga di via Massetana Romana e alle verifiche sull’attività amministrativa del Comune; la seconda quella della consigliera Anna Ferretti (Partito Democratico) sull’utilizzo dell’imposta di soggiorno nel Comune di Siena. Saranno quindi discusse due interrogazioni della consigliera Monica Casciaro (Siena Sostenibile) sulla riconversione del complesso ex Beko di viale Toselli: procedure pubbliche, Leonardo Spa, occupazione, imprese locali, compatibilità territoriale ed eventuali rapporti con l’aeroporto di Siena-Ampugnano e in merito al primo Bilancio di sostenibilità di Sigerico Spa, acquisizione del documento, verifica dell’attestazione di terza parte e indirizzi strategici 2027-2028.

Il Consiglio comunale proseguirà quindi con l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico (Alessandro Masi, Anna Ferretti, Giulia Mazzarelli, Luca Micheli, Gabriella Piccinni) sullo stato della reindustrializzazione dell’immobile ex Beko a Siena e sulle relative procedure di bonifica e rifacimento copertura, stante l’imminente scadenza della cassa integrazione per i lavoratori al 31 dicembre 2027. Infine l’interrogazione del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico sul tratto ferroviario Poggibonsi-Siena, per migliorare il collegamento del capoluogo di Siena con Firenze, dopo la notizia che la progettazione dello studio di fattibilità di Rfi si concluderà entro giugno 2027 ed occorre il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare corso alle fasi successive del progetto e per finanziarne la realizzazione.

A conclusione dell’ordine del giorno, saranno discusse due mozioni: una a firma dei consiglieri Orazio Peluso e Maria Concetta Raponi (gruppo Lega Salvini Premier), Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci (Siena in tutti i sensi Nicoletta Fabio Sindaco), Franco Bossini (Movimento Civico senese) per l’ampliamento delle tutele al commercio di prossimità del centro storico e l’integrazione del sistema “Ticket cortesia”; l’altra mozione è a firma dei consiglieri Bernardo Maggiorelli, Francesca Borghi, Pierluigi De Angelis, Alessia Pannone, Monica Crociani, Enzo De Risi, Emanuela Anichini, Marco Ballini e Sarah Campani del gruppo Fratelli d’Italia sulla promozione e diffusione capillare sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto (“Sign for help”) per la prevenzione della violenza di genere, a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in Toscana, e azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, alla rete degli esercizi commerciali e alle scuole per riconoscerne il significato.

Il Consiglio comunale di Siena è visibile in diretta streaming su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/@consigliocomunedisiena3289/streams, raggiungibile anche attraverso il portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it) home-amministrazione-organi di governo, e su Facebook, al link https://www.facebook.com/ComunediSienaOfficial.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena di giovedì 26 novembre 2026

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 47 2026 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 DEL TUEL (N.4/2026)

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 48 2026 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 46 2026 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029 – APPROVAZIONE.

4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 22 2026 REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI SIENA – MODIFICHE ALL’ART. 2 E ART. 85.

5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 21 2026 SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI SIENA E TORRITA DI SIENA -APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

6 APPROVAZIONE VERBALI 148 2026 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE – (06/11/2026).

7 COMUNICAZIONI 149 2026 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

8 INTERROGAZIONE 139 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELLA VICENDA DEL CANTIERE ESSELUNGA DI VIA MASSETANA ROMANA E ALLE VERIFICHE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

9 INTERROGAZIONE 144 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI SULL’UTILIZZO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SIENA.

10 INTERROGAZIONE 145 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO SULLA RICONVERSIONE DEL COMPLESSO EX BEKO DI VIALE TOSELLI: PROCEDURE PUBBLICHE, LEONARDO S.P.A., OCCUPAZIONE, IMPRESE LOCALI, COMPATIBILITA’ TERRITORIALE ED EVENTUALI RAPPORTI CON L’AEREOPORTO DI SIENA-AMPUGNANO.

11 INTERROGAZIONE 147 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO AL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ DI SIGERICO S.P.A., ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO, VERIFICA DELL’ATTESTAZIONE DI TERZA PARTE E INDIRIZZI STRATEGICI 2027-2028.

12 INTERROGAZIONE 150 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, ANNA FERRETTI, GIULIA MAZZARELLI, LUCA MICHELI, GABRIELLA PICCINNI SULLO STATO DELLA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE EX- BEKO A SIENA E SULLE RELATIVE PROCEDURE DI BONIFICA E RIFACIMENTO COPERTURA, STANTE L’IMMINENTE SCADENZA DELLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORI AL 31/12/2027.

13 INTERROGAZIONE 151 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SU NUOVA INTERROGAZIONE SUL TRATTO FERROVIARIO POGGIBONSI-SIENA, PER MIGLIORARE IL COLLEGAMENTO DEL CAPOLUOGO DI SIENA CON FIRENZE, DOPO LA NOTIZIA CHE LA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DI RFI SI CONCLUDERA’ ENTRO GIUGNO 2027 ED OCCORRE IL PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MIT PER DARE CORSO ALLE FASI SUCCESSIVE DEL PROGETTO E PER FINANZIARNE LA REALIZZAZIONE.

14 MOZIONE 136 2026 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA SALVINI PREMIER ORAZIO PELUSO, MARIA CONCETTA RAPONI, SIENA IN TUTTI I SENSI NICOLETTA FABIO SINDACO SILVIA ARMINI, MICHELE CORTONESI, FRANCESCA CESAREO, LEONARDO PUCCI, MOVIMENTO CIVICO SENESE FRANCO BOSSINI PER L’AMPLIAMENTO DELLE TUTELE AL COMMERCIO DI PROSSIMITA’ DEL CENTRO STORICO E L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA “TICKET CORTESIA”.

15 MOZIONE 152 2026 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, FRANCESCA BORGHI, PIERLUIGI DE ANGELIS, ALESSIA PANNONE, MONICA CROCIANI, ENZO DE RISI, EMANUELA ANICHINI, MARCO BALLINI, SARAH CAMPANI SULLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE CAPILLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL GESTO INTERNAZIONALE DI RICHIESTA DI AIUTO (“SIGN FOR HELP”) PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE, A SEGUITO DEI GRAVI FATTI DI CRONACA AVVENUTI IN TOSCANA, E AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE A TUTTA LA CITTADINANZA, ALLA RETE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ALLE SCUOLE PER RICONOSCERNE IL SIGNIFICATO.