Anche per il corrente anno, il Governo Nazionale, tramite i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli indirizzi e obiettivi elaborati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha diramato, sin dallo scorso mese di maggio, apposite direttive per il contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo.

In relazione alle indicazioni pervenute dal Governo, i Prefetti di Siena e Grosseto, anche alla luce del protocollo sottoscritto lo scorso mese di luglio, hanno promosso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, interventi operativi volti al contrasto del fenomeno in argomento.

Le attività di controllo nelle aziende agricole e nelle aziende intermediarie di manodopera (cd. aziende senza terra), hanno visto il coinvolgimento sinergico dell’Arma dei Carabinieri, in particolare del Nucleo Ispettorato del Lavoro, degli Ispettorati del Lavoro e del personale ispettivo INPS delle due province.

L’azione operativa degli organismi di sicurezza delle Prefetture di Siena e Grosseto, sviluppata sulla base delle linee di indirizzo emanate dal Governo in tema di lavoro e sicurezza in agricoltura, ha coinvolto, nel periodo giugno – ottobre scorsi, 45 unità di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri e agli uffici periferici dello Stato addetti ai controlli (Ispettorato del Lavoro e INPS), che hanno operato con cadenza settimanale

In tale cornice assumono particolare importanza sia gli aspetti strettamente operativi, demandati agli uffici dello Stato, sia le linee di indirizzo politico emanate dai Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per favorire la legalità nel settore.

I Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitisi a Siena e Grosseto, e gli uffici periferici statali hanno agito in perfetta sintonia con interventi mirati che hanno consentito risultati importanti nella lotta al caporalato e alla manodopera irregolare, anche nell’ambito della campagna di vigilanza straordinaria congiunta per il contrasto al caporalato voluta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel territorio della provincia di Siena sono state ispezionate 77 aziende, irrogate 7 sospensioni e formulate 10 prescrizioni di sicurezza.

Le attività di verifica documentale, inoltre, sono tuttora in corso e, allo stato, risultano elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni della disciplina di settore e effettuate segnalazioni all’Autorità giudiziaria per i profili di rilievo penale.

In particolare, nel corso delle verifiche i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena, con il supporto dei reparti territoriali dell’Arma, hanno controllato 9 aziende, 47 lavoratori e 50 automezzi, evidenziando irregolarità per 4 delle suddette imprese e per 6 lavoratori, in quanto impiegati in nero.

L’ azione operativa si pone anche come opportuna garanzia per la grande maggioranza delle aziende agricole senesi, soprattutto vitivinicole, che operano con impegno e rispetto delle norme di legge. Queste ultime, infatti, rischiano di subire pregiudizi da parte delle aziende agricole che si pongono, attraverso l’evasione contributiva e l’impiego della manodopera in nero, in un contesto, oltre che di illegalità, anche di potenziale concorrenza sleale nei confronti delle aziende che rispettano la legge e le regole di mercato.