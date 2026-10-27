La GdF di Siena sequestra giocattoli di Halloween

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e contrasto agli illeciti economico-finanziari, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena in vista della festività di Halloween, le Fiamme Gialle hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto della vendita di merce non sicura e potenzialmente nociva per la salute dei consumatori.

L’intervento, eseguito dai finanzieri di Montepulciano e di Chiusi, è stato condotto nei confronti di un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese, ed ha permesso di accertare la presenza sugli scaffali destinati alla vendita una vasta gamma di merci (tra cui maschere, travestimenti, accessori, decorazioni e giochi) poste in vendita in violazione delle normative vigenti. I militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 564 articoli a tema Halloween.

I prodotti sequestrati sono risultati privi della marcatura “CE” e delle informazioni minime obbligatorie per il consumatore, quali le indicazioni sull’origine e sulla composizione dei materiali in palese violazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 e delle norme generali del Codice del Consumo. L’assenza della marcatura “CE” non garantisce la conformità degli articoli agli standard europei di sicurezza, esponendo gli acquirenti, ed in particolare i minori, a potenziali rischi per la salute.

Al titolare dell’esercizio commerciale sono state contestate sanzioni amministrative i cui importi variano da un minimo di 1.500,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.