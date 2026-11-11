Censimento, dal 12 novembre al via il recupero delle mancate risposte nel sud della provincia di Siena

Dal 12 novembre al 23 dicembre prende avvio la seconda fase del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2026, dedicata al recupero delle mancate risposte. Nel territorio dell’Unione Comuni Valdichiana Senese, la rilevazione da Lista interessa i Comuni di Chianciano Terme, Pienza, Sinalunga e Torrita di Siena e riguarda esclusivamente le famiglie selezionate dall’Istat, che hanno ricevuto una lettera nominativa con le indicazioni per partecipare.

Nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 23 dicembre, i rilevatori incaricati si recheranno direttamente al domicilio delle famiglie che non hanno ancora completato il questionario. In caso di mancato contatto, lasceranno un apposito avviso. Le famiglie potranno inoltre essere raggiunte telefonicamente dagli operatori, che svolgeranno l’intervista per raccogliere le informazioni necessarie a completare la rilevazione. I rilevatori saranno muniti di un apposito tesserino di riconoscimento.

Un cambiamento importante riguarda le modalità di compilazione: dal 7 dicembre non sarà più possibile compilare autonomamente il questionario online. Da quella data, le famiglie ancora interessate dalla rilevazione potranno rispondere esclusivamente attraverso un’intervista con un operatore, recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) oppure svolgendo l’intervista con il rilevatore al proprio domicilio.

La fase di recupero delle mancate risposte si concluderà il 23 dicembre. La partecipazione al Censimento è obbligatoria per le famiglie incluse nel campione. Le informazioni raccolte dall’Istat contribuiscono ad aggiornare il quadro delle caratteristiche demografiche, sociali e abitative della popolazione e costituiscono una base conoscitiva per la programmazione dei servizi e delle politiche pubbliche.

Per informazioni e supporto è possibile contattare il Numero Unico Istat 1510, gratuito e attivo dal 5 ottobre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 21, oppure rivolgersi ai Centri Comunali di Rilevazione. È inoltre a disposizione delle famiglie l’Ufficio associato di statistica dell’Unione Comuni Valdichiana Senese, con sede in Via di Fuori 20 a Sarteano, telefono 0578 269304, email [email protected].

Il Censimento permanente consente di aggiornare con continuità le informazioni sulla popolazione e sulle abitazioni attraverso l’integrazione tra i dati delle rilevazioni campionarie e quelli provenienti dalle fonti amministrative. L’edizione 2026 coinvolge complessivamente 2.529 Comuni italiani e circa un milione di famiglie e prevede la sola Rilevazione da Lista.