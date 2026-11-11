Montepulciano, incontri pubblici sulle novità della raccolta stradale dei rifiuti

È fissato per mercoledì 18 novembre, alle ore 18.00, presso il Centro Civico di Montepulciano, il primo dei due incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione comunale di Montepulciano e da Sei Toscana per illustrare ai cittadini i risultati raggiunti sino ad ora e, soprattutto, le novità che, a partire dai prossimi mesi, interesseranno il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Il secondo incontro è già programmato per il 26 novembre, sempre alle ore 18.00, ma presso il Centro Civico di Acquaviva.

In questa prima fase, gli incontri informativi saranno specificamente rivolti ai cittadini di Abbadia, Acquaviva, Gracciano, Montepulciano Stazione e Valiano, interessati dal servizio di raccolta stradale dei rifiuti. A partire dal mese di marzo 2027, infatti, le utenze di queste zone dovranno utilizzare la 6Card per aprire i cassonetti e depositare i rifiuti.

La distribuzione delle due 6Card (le tessere di Sei Toscana associate alle singole utenze Tari, già in parte distribuite tempo fa a Montepulciano) agli utenti che non le hanno mai ritirate avverrà nel prossimo mese di gennaio. Intanto, chi ne avesse smarrita una o entrambe, potrà richiederne duplicato, da ritirare sempre nel mese di gennaio, inviando una mail a [email protected] dal 15 al 30 novembre (indicando l’intestazione dell’utenza Tari e, nel casso fosse stata smarrita solo una delle due tessere, la matricola della tessera ancora conservata).

Nei primi mesi del 2027 saranno organizzati ulteriori incontri pubblici rivolti alle utenze servite dal servizio porta a porta, attivo nel Capoluogo e a Sant’Albino.