Montepulciano, Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: celebrazioni domenica 8 novembre

Il Comune di Montepulciano invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ufficiali per il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, in programma domenica 8 novembre 2026 nel capoluogo e nella frazione di Acquaviva. La ricorrenza si svolgerà all’insegna del messaggio “Nel ricordo dei caduti di tutte le guerre, per costruire un futuro di pace”.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.00 da Piazza Grande, con il corteo accompagnato dalla Banda Poliziana e la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle autorità. Il percorso si snoderà lungo le vie del centro storico con una prima sosta sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino, dove sarà letto il Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918 e verrà portato il saluto dell’Amministrazione Comunale. Il corteo proseguirà quindi verso il Giardino di Poggiofanti, presso l’obelisco ai Caduti, per un momento di commemorazione e omaggio. Alle ore 10.00, presso la Chiesa di Sant’Agnese, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Le celebrazioni proseguiranno ad Acquaviva, dove alle ore 11.15, in Piazza della Vittoria, è previsto il saluto dell’Amministrazione Comunale e la deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario della Chiesa di San Vittorino. Seguirà la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. La Giunta Comunale presenzierà inoltre alle altre celebrazioni religiose in programma sul territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad esporre la bandiera italiana quale segno di memoria, unità e riconoscenza verso quanti hanno servito il Paese e sacrificato la propria vita per la comunità.