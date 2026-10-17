Montepulciano, torna “Camminare con Gusto”

Un percorso a piedi nel centro storico tra storia, cinema e sapori del territorio, lungo l’asse del Corso, dai luoghi scelti dal cinema. Insieme si incontreranno ristoranti, botteghe, cantine.

Dopo il successo degli scorsi anni, torna con una nuova edizione “Camminare con Gusto”, l’iniziativa promossa con Confcommercio Siena, CCN di Montepulciano e Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Questo appuntamento è dedicato a blogger e giornalisti e si terrà il 20 ottobre alle 11 per conoscere Montepulciano e i luoghi del cinema.

L’obiettivo è quello di valorizzare il legame tra arte, cultura, tradizioni e sapori, creando percorsi esperienziali

che resteranno patrimonio dei territori coinvolti: ogni itinerario, infatti, sarà digitalizzato e reso accessibile tramite QR code, così da essere fruibile anche da altri visitatori in piena autonomia.

Il ritrovo sarà a Porta al Prato alle 11 per dare avvio ad una camminata che andrà avanti per circa 40 minuti. Il percorso attraverserà il centro storico in salita, su fondo lastricato in pietra e tufo, con pendenze più impegnative lungo il Corso e nei vicoli verso Piazza Grande. E’ adatto a chi cammina senza problemi e si consigliano scarpe comode.

Come detto si parte da Porta al Prato, uno degli ingressi principali al centro storico di Montepulciano. A guidare il gruppo sarà Giacomo Stuart, titolare del Lalma Café, che accompagnerà i partecipanti lungo un tratto dell’itinerario “Montepulciano set a cielo aperto”, alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo a produzioni cinematografiche e alle tradizioni della città. Il Caffè di benvenuto sarà alla Caffetteria Avignonesi, prima tappa sul Corso. Proseguendo, il percorso sale lungo l’asse commerciale del centro storico, Via di Gracciano nel Corso, Via dell’Opio nel Corso e Via del Teatro, tra palazzi storici, botteghe e scorci caratteristici, con quattro soste di degustazione. La seconda tappa sarà da Etruscus Miele con la degustazione di mieli del territorio. Terza tappa invece da Tartufo Montepulciano con assaggio di prodotti al tartufo. A seguire con la quarta tappa ci si fermerà da La Ciaccia dell’Opio con la degustazione di ciaccia, la tradizionale focaccia toscana. A seguire si arriva a Piazza Grande, nel cuore monumentale della città, uno dei luoghi cinematografici più riconoscibili di Montepulciano, dove sarà possibile rivivere le suggestioni del grande schermo. Tappa finale, all’Antica Fortezza di Montepulciano con un light lunch a cura dell”Osteria del Conte in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

L’evento è riservato a giornalisti e blogger. Per partecipare è necessario accreditarsi, è possibile scrivere a Confcommercio Toscana, Francesca Caciolli, scrivendo alla mail [email protected] o chiamare ai numeri 055 4681423 e 345 8330623. Si può scrivere anche a Elena Lapadula, responsabile Cat Confcommercio Siena, alla mail [email protected] e chiamare al numero 0577248856/11.

Alcuni dati sul Ccn di Montepulciano E’ nato nel 2010 per mettere in rete negozi, botteghe artigiane, cantine, bar e ristoranti del centro storico. L’associazione è stata di recente ricostituita con un nuovo consiglio direttivo di nove membri, presieduto da Matilde Bernardini, con i vicepresidenti Davide Gentilini e Claudia Trabucco. Oggi aderiscono circa trenta attività, e il loro numero è in crescita. Oltre alle iniziative stagionali, il Ccn ha messo a punto una visione di medio-lungo periodo, che si basa su tre su tre direttrici: segnaletica e percorsi pedonali, accessibilità, vivibilità. Obiettivo: un centro storico più accogliente e facile da vivere conviene a tutti, a chi ci lavora, a chi ci abita e a chi lo visita.