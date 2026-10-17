Sinalunga, al Teatro Ciro Pinsuti la stagione 2026/27

Al via da martedì 10 novembre la stagione 2026/27 del Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga.

Chiara Francini, Gaia De Laurentiis, Francesco Scianna, Giulia Trippetta, la Compagnia Krypton sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Ad arricchire il programma, una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie e gli spettacoli in matinée per le scuole.

Il programma della stagione di prosa

Ad aprire la stagione, martedì 10 novembre (ore 21:15, come per tutti gli spettacoli), saranno Chiara Francini e Alessandro Federico, protagonisti di COPPIA APERTA QUASI di Dario Fo e Franca Rame. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento dal punto di vista socio/antropologico.

Scritto da Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta…quasi spalancata porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia. Rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente

Giovedì 3 dicembre sul palco del Teatro Ciro Pinsuti, dall’omonima commedia di Molière arriva TARTUFO, per la regia di Michele Sinisi. Personaggio nato come satira della borghesia secentesca francese, Tartufo è diventato un simbolo, il truffatore per antonomasia capace di attraversare ogni epoca, rimanendo sempre incredibilmente attuale. Michele Sinisi si confronta ancora una volta con un classico, muovendosi all’interno di una commedia che, dietro le sfumature farsesche, cela sotto pelle un lato oscuro, dato dall’ambiguità di un protagonista sinistro, misterioso.

La stagione prosegue giovedì 14 gennaio: Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari e Emanuele Barresi portano in scena LA SCOMMESSA. Dramma ridicolo in due atti. La scommessa racconta il mondo fragile e ossessivo del gioco d’azzardo attraverso il rapporto tra due amici molto diversi che li porterà a confrontarsi con le proprie colpe e con le conseguenze delle loro azioni, trascinandoli verso una resa dei conti intensa e imprevedibile.

In cartellone, giovedì 28 gennaio, Francesco Scianna con HOSPITALITY SUITE. Hospitality Suite affronta con acume e profondità i temi dell’identità, della moralità e delle scelte di vita. Ambientata in una suite d’albergo durante una convention aziendale, la pièce segue tre venditori di un’importante compagnia industriale che cercano di conquistare un potenziale cliente cruciale per le sorti dell’azienda.

Giovedì 11 febbraio la Compagnia Krypton presenta ROCCU U STORTU. Una guerra infinita di Francesco Suriano, regia e interpretazione di Fulvio Cauteruccio. Roccu u stortu è un pluripremiato monologo teatrale scritto da Francesco Suriano e interpretato da Fulvio Cauteruccio che racconta la drammatica storia di Rocco Sprizzi, un soldato calabrese partito per la Prima guerra mondiale con l’illusoria promessa di ricevere un pezzo di terra.

Venerdì 26 febbraio è il momento del concerto degli ABP. ABP (Abbuopillonzi), è un gruppo di quattro giovani ragazzi dall’apparenza spensierata ma con una capacità artistica consapevole e tutt’altro che superficiale. Le melodie sono classiche, eppure la loro esibizione riporta tutta la freschezza della loro età e di chi guarda verso il futuro senza venderlo alla disillusione e all’amarezza delle vecchie generazioni. Nei loro brani c’è voglia di pensare, ma anche di stare bene, condividere senza per quello negare la propria individualità.

Venerdì 5 marzo Giulia Trippetta porta in scena LA MOGLIE PERFETTA. Giulia Trippetta, sola in scena, racconta con grande ironia un mondo, che purtroppo per tanti aspetti ancora ci assomiglia, con il sorriso smagliante e sfacciato di quelle figure femminili disegnate sui cartelloni pubblicitari dell’epoca. Quanto spesso, ancora oggi, le donne si percepiscono come il timido disegno di un mondo in cui sono gli uomini a tenere la matita in mano?

UOMINI DA POCO di Hans Petter Blad è lo spettacolo prodotto da Teatro dell’Elce in programma mercoledì 24 marzo. Thomas è uno scrittore e un marito esemplare, finché una sera si rende responsabile dell’omicidio di una ragazza. In cerca d’ aiuto, si rivolge all’amico Gregers, un avvocato rampante. Il drammaturgo norvegese Hans Petter Blad ci accompagna nel dialogo vertiginoso e assurdo fra i due protagonisti mettendo in crisi le definizioni alle quali siamo più ancorati.

L’ultimo appuntamento in stagione, venerdì 2 aprile, è con BANDIERA di Lucia Franchi e Luca Ricci, con Antonella Attili, Giancarlo Commare, Ania Rizzi Bogdan. Motosega alla mano, un giovane uomo irrompe nella casa del primo ministro sequestrandone la moglie e la governante lettone. Sebbene la situazione includa elementi magici e messianici, tutto si svolge in un’atmosfera quotidiana.

A gennaio due appuntamenti la domenica pomeriggio dedicati al pubblico delle famiglie

Domenica 17 gennaio (ore 17) al Teatro Ciro Pinsuti arriva ROSA, di e con Teresa Bruno, per la regia di André Casaca. Una produzione Teatro C’art per i bambini dai 3 anni di età. Uno spettacolo che si muove sul filo della comicità portando una donna clown, Rosa, a rivelarsi in tutte le sue forme. Una serie di gag comiche, in cui emerge il lato buffo e delicato dell’essere umano: uno show dove il ritmo è il tappeto sopra il quale scorrono i desideri della protagonista, intriso di un linguaggio non verbale che parla a tutti.

Domenica 24 gennaio (ore 17) è la volta di ALLA RICERCA DEL PICCOLO PRINCIPE. Ideazione coreografica di Fabio Bacaloni e Roberto Lori, coreografia di Roberto Lori. Uno spettacolo in cui si incontrano danza, teatro d’attore ed elementi visivi, prodotto dalla Compagnia degli Istanti, consigliato per i bambini dai 4 anni di età. Ispirato alla celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo segue le vicende dell’ormai anziano aviatore che, stanco e disilluso, intraprende un viaggio tra i pianeti alla ricerca del Piccolo Principe, riscoprendo lungo il cammino la magia delle piccole cose e il valore profondo dell’amicizia.

Il programma per le scuole: tre appuntamenti in matinée da febbraio a marzo

Martedì 23 febbraio (ore 10:30), la Compagnia Nata presenta IL SOLDATINO DI STAGNO (spettacolo adatto per alunni della scuola materna e primaria).

Martedì 2 marzo (ore 10:30) MAT-Movimenti Artistici Trasversali porta in scena IL CIELO IN UN BAULE (spettacolo adatto per alunni della scuola primaria).

Martedì 9 marzo la Compagnia Kanterstrasse presenta I PROMESSI SPOSI. Providence, Providence, Providence, tratto da I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni (spettacolo adatto per alunni della scuola secondaria di primo grado).

inizio spettacoli ore 21.15

abbonamenti

intero € 100

ridotto € 90 soci Coop

ridotto € 80 per gli over 65, aderenti alle associazioni partecipanti al progetto

Teatro che Passione, previa esibizione della tessera associativa in corso di validità

ridotto € 65 under 30 Biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze

(la riduzione viene riconosciuta anche a chi non è socio Coop), possessori EU

disability card o documentazione equivalente

biglietti

intero € 14

ridotto € 12 soci Coop, aderenti alle associazioni partecipanti al progetto Teatro

che Passione, previa esibizione della tessera associativa in corso di validità e

possessori carta dello spettatore FTS

ridotto € 10 per gli over 65, possessori EU disability card o documentazione

equivalente

ridotto € 8 riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente

della Toscana e Under 30 Biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze

(la riduzione viene riconosciuta anche a chi non è socio Coop)

vendita abbonamenti

presso la Biblioteca Comunale di Sinalunga dal lunedì al venerdì ore 9 – 13 e il

pomeriggio lunedì, martedì e giovedì ore 15 – 18.30.

tel. 0577 631200

mail [email protected]

vendita biglietti

presso la biglietteria del teatro ogni giorno di spettacolo dalle ore 20.15

info

Teatro Comunale Ciro Pinsuti

Via San Martino – 53048 Sinalunga (SI)

Biblioteca Comunale di Sinalunga

tel. 0577631200

mail [email protected]

comune.sinalunga.si.it

toscanaspettacolo.it