Il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart entra nel Duomo di Colle di Val d’Elsa per uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione autunnale. Giovedì 3 dicembre, alle ore 21, il Valdelsa Chamber Music Festival riunirà due orchestre, due formazioni corali e quattro solisti per l’esecuzione dell’Ave Verum e del Requiem in re minore KV 626. Protagoniste della serata saranno l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, dirette da Giuseppe Lanzetta. Con loro si esibiranno il Coro della Cattedrale di Firenze e la Corale di Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, con Michele Manganelli e Andrea Sardi. Le parti solistiche saranno affidate a Ilaria Casai, soprano; Isabella Messinese, mezzosoprano; Carlo Giacchetta, tenore, e Alessandro Ceccarini, basso. Un ampio organico artistico per dare voce a una delle composizioni più celebri, intense e universali della storia della musica.

Il concerto concluderà la proposta autunnale del Valdelsa Chamber Music Festival, aperta il 14 novembre nella Chiesa di San Francesco con i Concerti Brandeburghesi di Bach. Due appuntamenti costruiti attorno al tema “La grande musica incontra la città”, con l’obiettivo di portare il repertorio classico nei luoghi simbolo di Colle di Val d’Elsa e valorizzarli attraverso nuove occasioni di partecipazione. L’iniziativa fa parte del calendario autunno-inverno promosso dall’assessorato al Welfare culturale del Comune di Colle di Val d’Elsa, che accompagnerà la programmazione culturale cittadina con spettacoli, incontri e attività rivolti a pubblici di tutte le età. Un percorso pensato per rendere la cultura sempre più presente nella vita quotidiana della comunità e consolidare Colle come città capace di accogliere proposte artistiche di qualità durante tutto l’anno