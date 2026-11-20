Avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo significa aiutare le nuove generazioni a comprenderne i linguaggi, conoscerne il valore e scoprire il lavoro artistico e professionale, affinché possano sviluppare un rapporto consapevole e personale con la cultura e le arti performative. È questa la missione che la Compagnia del Balletto di Siena porta avanti da anni attraverso un percorso di formazione del nuovo pubblico per il territorio senese, le cui radici affondano in “Dall’Aula al Teatro”, progetto ideato nel 2012 dal Maestro Marco Batti in collaborazione con il Balletto di Siena. Un’iniziativa nata per creare un collegamento concreto tra il mondo delle istituzioni scolastiche e quello dello spettacolo dal vivo, utilizzando danza, musica e movimento come strumenti di conoscenza, espressione e crescita.

In questo contesto si inseriscono le matinée scolastiche di Siena in Danza Invernale 2026, che coinvolgono gli istituti di Siena e provincia, offrendo agli studenti l’opportunità di vivere il teatro non come semplici spettatori, ma come partecipanti attivi a un’esperienza culturale condivisa. Ad aprire il calendario, dal 26 al 30 ottobre, è stato “Pierino e il lupo – Il carnevale degli animali”, spettacolo che intreccia danza, musica, fiaba, immaginazione e ironia, ispirandosi a due celebri composizioni del repertorio orchestrale. Attraverso il dialogo tra movimento, suono e narrazione, la produzione ha accompagnato i giovani spettatori alla scoperta della musica come racconto e del corpo come strumento di comunicazione. Le rappresentazioni scolastiche hanno coinvolto complessivamente 233 studenti di 3 istituti di Siena e provincia, confermando l’interesse delle scuole verso proposte capaci di coniugare esperienza artistica e valore educativo.

Il percorso prosegue nel mese di novembre con uno dei titoli più amati della tradizione ballettistica: “Lo Schiaccianoci”, in scena con tre matinée riservate alle scuole il 23, 25 e 27 novembre, oltre alle repliche serali del 20 e 21 novembre. La produzione, firmata dal Maestro Marco Batti sulle celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, accompagna il pubblico nell’atmosfera incantata di uno dei grandi classici del repertorio, tra sogno, fantasia e avventura. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla danza classica, alla sua ricchezza musicale e alla capacità del linguaggio coreutico di trasformare una storia in immagini ed emozioni.

L’interesse del mondo scolastico è già testimoniato dalle 251 prenotazioni registrate per le tre matinée, provenienti da cinque istituti di Siena e provincia. Un risultato che conferma la partecipazione delle scuole e la continuità di un percorso di avvicinamento dei più giovani alla danza e allo spettacolo dal vivo. Le matinée rappresentano un’opportunità dedicata agli studenti e agli insegnanti per condividere un’esperienza teatrale dal vivo, mentre le repliche serali del 20 e 21 novembre, entrambe alle ore 21:00, saranno aperte a tutta la cittadinanza, alle famiglie e agli appassionati.

L’impegno del Balletto di Siena, tuttavia, non si limita alla programmazione degli spettacoli, ma si sviluppa attraverso un dialogo costante con il mondo scolastico, fatto di incontri, approfondimenti e attività laboratoriali calibrati sulle diverse fasce d’età. L’obiettivo è fornire ai ragazzi strumenti per comprendere il linguaggio teatrale, conoscere le professioni dello spettacolo e sviluppare curiosità, capacità di ascolto e pensiero critico. In questa prospettiva si inserisce anche LUDUS – Abitare il Teatro, iniziativa ideata dal Direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli, nell’ambito del progetto comunale LUDUS, che proseguirà il percorso di avvicinamento al teatro rivolgendosi in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Attraverso momenti di educazione teatrale, laboratori di movimento creativo e approfondimenti dedicati alla conoscenza degli spazi e delle professionalità dello spettacolo, il progetto intende offrire ai ragazzi nuove occasioni di incontro e confronto con il mondo delle arti performative. Un impegno che guarda al futuro della cultura e del territorio, nella convinzione che formare il pubblico di domani significhi innanzitutto permettere ai giovani di scoprire che il teatro appartiene anche a loro.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] – www.ballettodisiena.it – +390577222774