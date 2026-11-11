Stelle in Corsa 2027: iscrizioni aperte fino al 30 novembre

Entra nel vivo la seconda edizione di “Stelle in Corsa“, il talent promosso dal Comune di Siena e dedicato ai giovani artisti del territorio. Definito il percorso che accompagnerà i partecipanti dalle prime selezioni fino alla serata finale, in programma mercoledì 7 aprile 2027 al Teatro dei Rinnovati, con una giuria composta da professionisti del mondo dello spettacolo.

Il primo appuntamento è fissato per il 10 dicembre 2026, con i colloqui conoscitivi con Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena. Il percorso proseguirà il 19 e 20 gennaio 2027 con i casting, che si svolgeranno nella Sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala. Entro il 31 gennaio sarà pubblicata la graduatoria dei quindici concorrenti selezionati per partecipare allo spettacolo finale. Dal 1 febbraio al 15 marzo 2027 si aprirà una nuova fase, che vedrà protagonista anche il pubblico attraverso una votazione online. Saranno infatti gli spettatori a individuare i dieci concorrenti che accederanno alla competizione per il premio finale, con la possibilità per la giuria tecnica di ripescare fino a un massimo di due partecipanti.

A valutare le esibizioni sarà una giuria di professionisti composta da Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, che ricoprirà il ruolo di presidente e curerà anche la regia dello spettacolo finale, André De La Roche, ballerino e coreografo, Simona Bencini, cantante, e Milena Miconi, attrice.

Il percorso culminerà mercoledì 7 aprile 2027 al Teatro dei Rinnovati, dove tutti i quindici concorrenti selezionati saranno protagonisti dello spettacolo finale. Il vincitore sarà decretato attraverso il voto della giuria tecnica, che peserà per il 50 per cento, e quello del pubblico presente in sala, che contribuirà per il restante 50 per cento. In palio un premio di mille euro lordi e la partecipazione alla stagione teatrale estiva 2027 “Sboccia l’Estate” dei Teatri di Siena.

Le iscrizioni alla seconda edizione di “Stelle in Corsa” resteranno aperte fino al 30 novembre 2026. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il sito www.stelleincorsa.it, allegando un video della durata massima di un minuto e la documentazione prevista dal bando. Il talent è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni non compiuti, residenti nella provincia di Siena oppure iscritti agli istituti scolastici e universitari del territorio, con possibilità di partecipazione individuale o in gruppi di massimo cinque persone.